Volante José Welison espera crescimento do Sport no Brasileirão e fazer uma boa reta final de 2021

Um dos principais nomes do elenco do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, espera a evolução da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas semanas.Estamos nos empenhando para que a equipe possa ter uma boa sequência na Série A para terminar bem a disputa. O grupo está se dedicando para encerrar 2021 com ótimos resultados. Esse é o nosso objetivo - afirmou o atleta.