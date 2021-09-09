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Volante José Welison espera crescimento do Sport no Brasileirão e fazer uma boa reta final de 2021

Jogador acredita que o elenco pode entregar mais dentro de campo e obter os resultados...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 18:04

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:04

Crédito: Divulgação / Sport
Um dos principais nomes do elenco do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, espera a evolução da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas semanas.Estamos nos empenhando para que a equipe possa ter uma boa sequência na Série A para terminar bem a disputa. O grupo está se dedicando para encerrar 2021 com ótimos resultados. Esse é o nosso objetivo - afirmou o atleta.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é crescer de produção no clube.Estou motivado e confiante no trabalho que tenho feito. Agora é focar tudo para continuar crescendo com o elenco - completou o volante do Leão.

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