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Volante José Welison acredita em reta final positiva do Sport no Campeonato Brasileiro

Time luta contra o rebaixamento, mas ainda existem esperanças de permanecer na Série A...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 18:58

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:58

Um dos principais nomes do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, espera evolução da equipe na reta final da temporada. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas partidas do Brasileirão.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nesta reta final do campeonato. O grupo está muito focado e motivado para conquistar seus objetivos nestas próximas semanas - disse o volante.
Ainda de acordo com o atleta, sua fase tem sido especial.- Estou motivado e muito focado em continuar melhorando meus números no clube. Estou muito feliz com meu momento no clube - completou.
Crédito: Foto:Divulgação/Sport

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