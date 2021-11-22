Volante José Welison acredita em reta final positiva do Sport no Campeonato Brasileiro

Um dos principais nomes do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, espera evolução da equipe na reta final da temporada. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas partidas do Brasileirão.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nesta reta final do campeonato. O grupo está muito focado e motivado para conquistar seus objetivos nestas próximas semanas - disse o volante.