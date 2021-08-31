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Volante Jean Cléber fala que a equipe do Avaí está focada em brigar pelo acesso para a Série A

Atleta se diz motivado em fazer um grande restante de 2021 e buscar a promoção em 2021...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 15:31
Crédito: Divulgação / Avaí
Titular do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará, Marítimo e Cruzeiro, quer intensidade da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco catarinense é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas.Estamos nos dedicando para crescermos e para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. O grupo tem se empenhado para evoluir. Vamos buscar fazer um grande segundo semestre - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer um ótimo segundo turno da Série B no clube e se aproximar do G-4 para subir à Série A.Estou motivado e muito focado. Espero fazer um grande segundo semestre com todos aqui no elenco. Estou confiante nisso - completou.

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