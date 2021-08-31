Volante Jean Cléber fala que a equipe do Avaí está focada em brigar pelo acesso para a Série A

Titular do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará, Marítimo e Cruzeiro, quer intensidade da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco catarinense é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas.Estamos nos dedicando para crescermos e para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. O grupo tem se empenhado para evoluir. Vamos buscar fazer um grande segundo semestre - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer um ótimo segundo turno da Série B no clube e se aproximar do G-4 para subir à Série A.Estou motivado e muito focado. Espero fazer um grande segundo semestre com todos aqui no elenco. Estou confiante nisso - completou.