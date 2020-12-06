Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Volante Jair sofre ruptura muscular na panturrilha e fica fora do Galo por tempo indeterminado
futebol

Volante Jair sofre ruptura muscular na panturrilha e fica fora do Galo por tempo indeterminado

O jogador do Atlético-MG teve o problema no treinamento no CT do clube um dia antes do duelo contra o Internacional...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2020 às 17:42
Crédito: Jair sofre novamente com problemas físicos em um período crítico da temporada para o alvinegro-(Bruno Cantini/Agência galo
O volante Jair volta a sofrer com problemas físicos, desfalcando o Atlético-MG em um momento agudo da temporada. O jogador rompeu o músculo da panturrilha esquerda durante um treinamento na Cidade do Galo no sábado, 5 de dezembro, um dia antes do duelo contra o Internacional. Segundo a assessoria alvinegra, o atleta já está em tratamento, mas o tempo de retorno aos gramados é indeterminado pela gravidade da lesão. Jair estava de volta ao time atleticano após ser contaminado pela Covid-19, ficando de fora de alguns jogos do Atlético. O volante apresenta outra vez fragilidade física, como aconteceu na temporada de 2019, quando ficou de fora de diversas partidas do Galo principalmente por questões musculares. Em 2020, além da Covid-19 e da nova lesão na panturrilha, Jair teve o rompimento do menisco do joelho, precisando fazer uma cirurgia em maio, e mais contratempos musculares. Ele voltou a ter condições de treinar no mês de julho. Já no início de novembro, outro problema na véspera de um jogo. Um dia antes do jogo contra o Flamengo, em 8 de dezembro, o jogador sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, ficando mais tempo parado. A nova parada vai atrapalhar o Galo, pois é em um momento que o Atlético luta com o São Paulo pela liderança do Brasileiro. Jair estava tendo uma temporada boa em campo com gols e assistências, virando um dos homens de confiança de Sampaoli. Em 2020, o meio de campo jogou 34 vezes e marcou três gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados