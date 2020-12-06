Volante Jair sofre ruptura muscular na panturrilha e fica fora do Galo por tempo indeterminado

O volante Jair volta a sofrer com problemas físicos, desfalcando o Atlético-MG em um momento agudo da temporada. O jogador rompeu o músculo da panturrilha esquerda durante um treinamento na Cidade do Galo no sábado, 5 de dezembro, um dia antes do duelo contra o Internacional. Segundo a assessoria alvinegra, o atleta já está em tratamento, mas o tempo de retorno aos gramados é indeterminado pela gravidade da lesão. Jair estava de volta ao time atleticano após ser contaminado pela Covid-19, ficando de fora de alguns jogos do Atlético. O volante apresenta outra vez fragilidade física, como aconteceu na temporada de 2019, quando ficou de fora de diversas partidas do Galo principalmente por questões musculares. Em 2020, além da Covid-19 e da nova lesão na panturrilha, Jair teve o rompimento do menisco do joelho, precisando fazer uma cirurgia em maio, e mais contratempos musculares. Ele voltou a ter condições de treinar no mês de julho. Já no início de novembro, outro problema na véspera de um jogo. Um dia antes do jogo contra o Flamengo, em 8 de dezembro, o jogador sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, ficando mais tempo parado. A nova parada vai atrapalhar o Galo, pois é em um momento que o Atlético luta com o São Paulo pela liderança do Brasileiro. Jair estava tendo uma temporada boa em campo com gols e assistências, virando um dos homens de confiança de Sampaoli. Em 2020, o meio de campo jogou 34 vezes e marcou três gols.