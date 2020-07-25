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Volante Jair, do Galo, pode receber proposta do Toulouse, da França

O time francês  prepara uma propota pelo volante, de 25 anos, que está no time mineiro desde 2018...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 18:20

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 18:20
Crédito: Divulgação/Atlético
O volante Jair, do Atlético-MG, pode estar na mira do Toulouse, da França. Segundo informações ligadas ao jogador confirmaram que o meio de campo deve receber uma proposta dos franceses nos próximos dias.
A ida do jogador, de 25 anos, para o futebol francês seria já na próxima janela de transferências, da temporada 2020/2021. Consultada, a assessoria do Atlético disse que ainda não havia informações sobre o negócio. Em caso de uma venda, o Galo ficaria com 85% do valor pelo atleta, que está no clube desde 2018, vindo do Sport-PE. No time mineiro, Jair fez 44 jogos e marcou quatro gols. Ele se destacou pela boa saída de bola e poder de marcação, porém, sofreu com seguidas lesões musculares em 2019 e este ano teve outro problema físico, uma lesão no menisco do joelho esquerdo, tendo de ser operado. Ele já foi liberado e treina com o restante do elenco alvinegro.
O Toulouse, que chegou a ser rebaixado no campeonato nacional com o fim da competição antecipada pela pandemia do coronavírus, mas um acordo entre os times da Ligue 1 revogou as quedas da temporada 2019/2020. Com esse fôlego novo, a equipe francesa, que foi adquirida pela empresa RedBird Capital Partners, dos Estados Unidos, de Gerry Cardinale, tenta montar uma equipe capaz de se segurar na elite francesa e ainda melhorar no cenário europeu.

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