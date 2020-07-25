Volante Jair, do Galo, pode receber proposta do Toulouse, da França

A ida do jogador, de 25 anos, para o futebol francês seria já na próxima janela de transferências, da temporada 2020/2021. Consultada, a assessoria do Atlético disse que ainda não havia informações sobre o negócio. Em caso de uma venda, o Galo ficaria com 85% do valor pelo atleta, que está no clube desde 2018, vindo do Sport-PE. No time mineiro, Jair fez 44 jogos e marcou quatro gols. Ele se destacou pela boa saída de bola e poder de marcação, porém, sofreu com seguidas lesões musculares em 2019 e este ano teve outro problema físico, uma lesão no menisco do joelho esquerdo, tendo de ser operado. Ele já foi liberado e treina com o restante do elenco alvinegro.