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Volante Jair, do Galo, está quase liberado para voltar aos treinos

O jogador teve um problema no joelho esquerdo há mais de um mês, sofrendo inclusive uma operação no local...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 18:23

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 18:23

Crédito: Jorge Sampaoli ganhará em breve mais uma opção para o meio de campo do time mineiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O volante Jair, do Atlético-MG, está recuperado de um problema no joelho esquerdo, que o tirou dos treinos no fim de maio. O jogador, teve, inclusive de passar por um procedimento cirúrgico no local. Caso Jair não sinta mais dores, ele poderá ser liberado para os treinamentos nos próximos dias. Jair já entrou em processo de transição para as atividades com o restante do grupo fazendo uma corrida no gramado da Cidade do Galo. Ele também fez musculação e será reavaliado para confirmar a sua volta aos campos.

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