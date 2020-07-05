Volante Jair, do Galo, está quase liberado para voltar aos treinos

O volante Jair, do Atlético-MG, está recuperado de um problema no joelho esquerdo, que o tirou dos treinos no fim de maio. O jogador, teve, inclusive de passar por um procedimento cirúrgico no local. Caso Jair não sinta mais dores, ele poderá ser liberado para os treinamentos nos próximos dias. Jair já entrou em processo de transição para as atividades com o restante do grupo fazendo uma corrida no gramado da Cidade do Galo. Ele também fez musculação e será reavaliado para confirmar a sua volta aos campos.