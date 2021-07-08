Volante Índio quer o Guarani focado em manter boa sequência na Série B

Na próxima sexta-feira (09), o Guarani visitará o Londrina, em partida válida pela 10º rodada do Brasileirão Série B. O Bugre vem de uma grande vitória sobre o Brusque. Já o clube Paranaense vem de uma derrota para o Sampaio Corrêa. Apesar dos momentos distintos dentro da competição, o volante Índio, do Guarani, prega respeito ao adversário e espera um jogo muito difícil.- Sabemos que o jogo contra o Londrina será muito difícil. Eles são fortes jogando dentro de casa, tem um elenco qualificado e estão buscando uma vitória. Precisamos estar muito bem preparados, focados na partida para que possamos conquistar um resultado positivo, que vai ser muito importante para a nossa sequência dentro da competição - disse o meio-campista.