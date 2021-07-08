Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Volante Índio quer o Guarani focado em manter boa sequência na Série B

Meia quer que os jogadores assimilem o bom desempenho com os resultados dos jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:25

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:25

Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC
Na próxima sexta-feira (09), o Guarani visitará o Londrina, em partida válida pela 10º rodada do Brasileirão Série B. O Bugre vem de uma grande vitória sobre o Brusque. Já o clube Paranaense vem de uma derrota para o Sampaio Corrêa. Apesar dos momentos distintos dentro da competição, o volante Índio, do Guarani, prega respeito ao adversário e espera um jogo muito difícil.- Sabemos que o jogo contra o Londrina será muito difícil. Eles são fortes jogando dentro de casa, tem um elenco qualificado e estão buscando uma vitória. Precisamos estar muito bem preparados, focados na partida para que possamos conquistar um resultado positivo, que vai ser muito importante para a nossa sequência dentro da competição - disse o meio-campista.
Após nove rodadas disputadas, o Bugre ocupa a oitava colocação. Apesar de alguns resultados negativos, o Guarani vem tendo bons desempenhos e atuações de destaque na competição. Para Índio, esse é o momento de ter uma virada de chave e buscar aliar os bons desempenhos com bons resultados.- É momento de a gente buscar uma regularidade dentro do campeonato, conseguir aliar o desempenho com o resultado. Nosso time tem feito boas exibições, jogos muito bons. No jogo contra o Brusque conseguimos ter um bom desempenho e também um bom resultado. Acredito que o nosso principal foco no campeonato é seguir tendo boas atuações e bons resultados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados