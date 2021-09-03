Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Volante Gabriel é apresentado no São Paulo: 'Clube enorme'

Jogador recebeu a camisa 15 do Tricolor, que era usada por Hernanes. Uruguaio comemorou o desfecho das negociações com o clube e comentou sobre funções em campo...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 13:12
Crédito: Reprodução/SPFCTV
O volante uruguaio Gabriel foi apresentado no começo da tarde desta terça-feira, como novo jogador do São Paulo para a temporada. Na entrevista coletiva, ele elogiou o Tricolor e comemorou o desfecho das negociações com o clube do Morumbi, que foi paralisada no começo do ano e retomada, desta vez com final feliz para as partes.
- A verdade é que estou muito contente, me receberam muito bem. É um clube enorme. Estou muito feliz. Gosto de jogar em qualquer lugar do meio-campo, posso ser volante ou meio-campista. Quero ajudar. Posso jogar em qualquer posição - disse Gabriel.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO uruguaio também comentou sobre a sua condição física e pediu tempo para uma melhor adaptação aos companheiros e também ao futebol brasileiro.
- Alguns jogos não joguei, mas me sinto bem fisicamente. Tenho que me adaptar um pouco aqui, é um tempinho de adaptação que preciso. Estou bem e com muita vontade de entrar no ritmo – afirmou.
O uruguaio segue a preparação com o São Paulo nessas duas semanas sem jogos por conta da Data-Fifa. O Tricolor volta a campo no dia 12 de setembro, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados