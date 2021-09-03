Volante Gabriel é apresentado no São Paulo: 'Clube enorme'

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O volante uruguaio Gabriel foi apresentado no começo da tarde desta terça-feira, como novo jogador do São Paulo para a temporada. Na entrevista coletiva, ele elogiou o Tricolor e comemorou o desfecho das negociações com o clube do Morumbi, que foi paralisada no começo do ano e retomada, desta vez com final feliz para as partes.

- A verdade é que estou muito contente, me receberam muito bem. É um clube enorme. Estou muito feliz. Gosto de jogar em qualquer lugar do meio-campo, posso ser volante ou meio-campista. Quero ajudar. Posso jogar em qualquer posição - disse Gabriel.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO uruguaio também comentou sobre a sua condição física e pediu tempo para uma melhor adaptação aos companheiros e também ao futebol brasileiro.

- Alguns jogos não joguei, mas me sinto bem fisicamente. Tenho que me adaptar um pouco aqui, é um tempinho de adaptação que preciso. Estou bem e com muita vontade de entrar no ritmo – afirmou.