Volante francês detona presidente do Valencia

Crédito: Kondogbia esperava assinar com o Atlético de Madrid (Divulgação/VCF

O volante francês Geoffrey Kondogbia, do Valencia, detonou o presidente do clube, Anil Murthy. O dirigente do clube espanhol tem sido alvo de críticas após se desfazer das principais peças do elenco. O jogador ficou chateado também por não ter sido negociado com o Atlético de Madrid. De acordo com veículos do país, o presidente ofereceu o jogador francês para vários clubes da Europa. Entretanto, quando o Atlético de Madrid demonstrou interesse, o Valencia pediu um valor que o clube Colchonero não podia pagar.

- Depois de ter destruído um projeto ambicioso, você teve que enganar o seu treinador e finalmente a mim. Obrigado, Anil Murthy - disse Kondogbia em uma rede social.

Somente nesta janela de transferências, o Valencia perdeu Dani Parejo, de graça, e Francis Coquelin para o Villarreal, por oito milhões de euros, Ferrán Torres, uma das maiores jóias da base, por cerca de 25 milhões ao Manchester City, Rodrigo Moreno, por aproximadamente 30 milhões para o Leeds United e não renovou com o zagueiro argentino Ezequiel Garay.