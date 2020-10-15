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futebol

Volante francês detona presidente do Valencia

Clube espanhol vive grande crise interna e técnico já colocou o cargo à disposição...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 19:48

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 19:48

Crédito: Kondogbia esperava assinar com o Atlético de Madrid (Divulgação/VCF
O volante francês Geoffrey Kondogbia, do Valencia, detonou o presidente do clube, Anil Murthy. O dirigente do clube espanhol tem sido alvo de críticas após se desfazer das principais peças do elenco. O jogador ficou chateado também por não ter sido negociado com o Atlético de Madrid. De acordo com veículos do país, o presidente ofereceu o jogador francês para vários clubes da Europa. Entretanto, quando o Atlético de Madrid demonstrou interesse, o Valencia pediu um valor que o clube Colchonero não podia pagar.
- Depois de ter destruído um projeto ambicioso, você teve que enganar o seu treinador e finalmente a mim. Obrigado, Anil Murthy - disse Kondogbia em uma rede social.
Somente nesta janela de transferências, o Valencia perdeu Dani Parejo, de graça, e Francis Coquelin para o Villarreal, por oito milhões de euros, Ferrán Torres, uma das maiores jóias da base, por cerca de 25 milhões ao Manchester City, Rodrigo Moreno, por aproximadamente 30 milhões para o Leeds United e não renovou com o zagueiro argentino Ezequiel Garay.
Além da revolta de Kondogbia, Murthy vê a insatisfação do técnico Javi Garcia. Segundo a imprensa espanhola, o comandante colocou o cargo à disposição após o fechamento do mercado e a falta de reforços.

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