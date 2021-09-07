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Volante Ferrugem espera jogos complicados contra a Ferroviária na final do Brasileirão Série D

Atleta acredita no poder da equipe para sair vencedora dos jogos contra a Ferrinha...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 16:37
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Ex-Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa do Brasiliense, falou a expectativa para os jogos contra a Ferroviária nas finais da Série D. Para ele, os dois confrontos serão muito equilibrados.- Vamos lutar muito para fazer dois grandes jogos contra a Ferroviária. Temos totais condições de chegar à fase seguinte da disputa, mas enfrentaremos um grande adversário e precisamos estar preparados - afirmou o atleta do Jacaré.
Para o atleta, sua meta é crescer com a camisa do clube e conseguir manter o ritmo na reta final de 2021 para conseguir grandes feitos no Brasiliense.Estou trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho em em campo neste segundo semestre. Estou muito focado e motivado.

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