Volante Ferrugem espera jogos complicados contra a Ferroviária na final do Brasileirão Série D

Ex-Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa do Brasiliense, falou a expectativa para os jogos contra a Ferroviária nas finais da Série D. Para ele, os dois confrontos serão muito equilibrados.- Vamos lutar muito para fazer dois grandes jogos contra a Ferroviária. Temos totais condições de chegar à fase seguinte da disputa, mas enfrentaremos um grande adversário e precisamos estar preparados - afirmou o atleta do Jacaré.