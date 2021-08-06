Volante Ferrugem deixa a Inter de Limeira e chega ao Brasiliense

Após passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que estava na Inter de Limeira, acertou o seu retorno ao Brasiliense para o segundo semestre. Segundo o jogador, essa volta será muito especial.- Retornar ao Brasiliense será muito especial para mim. Estou muito feliz por ter voltando e para ajudar a colocar o clube novamente na Série C. Estou muito feliz e motivado para conquistar grandes resultados com todos - afirmou.
O atleta ainda falou sobre o desejo de fazer história com o Jacaré.- Vou trabalhar para fazer história neste retorno ao clube. Quero ajudar a colocar o clube na Série C. Seria algo especial para mim e para o clube.