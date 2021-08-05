Volante Felipe Trindade vive expectativa para estreia pelo Vila Nova e destaca preparação

Na última rodada do Campeonato brasileiro da série B, o Vila Nova conquistou uma grande vitória fora de casa. Após o grande resultado contra o Guarani, o Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa, sábado, às 21h30. Sem fazer ainda a estreia pelo Vila Nova, o volante Felipe Trindade destaca a sua preparação em busca da sua primeira oportunidade na equipe principal.- Desde que cheguei ao Vila Nova eu venho me preparando bastante para que essa oportunidade possa chegar. Em nenhum momento baixo a cabeça, sigo trabalhando forte com todo o grupo e sei que muito em breve essa oportunidade vai chegar e com certeza eu vou estar preparado para agarrar e não soltar - disse o volante da equipe.