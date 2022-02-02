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Volante Felipe Carvalho comemora estreia pelo Sertãozinho

Ex-Santos, jogador estreou pela equipe na vitória sobre o Comercial-SP por 1 a 0...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2022 às 14:40
Sertãozinho e Noroeste foram as únicas duas equipes visitantes que venceram seus confrontos na primeira rodada do Campeonato Paulista A3. Com um novo projeto bastante ambicioso, o Sertãozinho venceu o Comercial-SP, pelo placar de 1 a 0 e começou o estadual com o pé direito em 2022. VEJA A TABELA DO PAULISTÃO A-3
Nova contratação da equipe, em caráter definitivo, o volante Felipe Carvalho estreou pela equipe após deixar o Santos Futebol Clube. Pelo clube da Baixada Santista, o jovem, de apenas 21 anos, chegou em 2019, ganhou oportunidades no elenco de cima e foi o capitão da equipe de aspirantes no Brasileirão de 2021 na categoria. Felipe vibrou com a estreia e vitória pelo Sertãozinho.
- Estrear por um novo clube tem um gosto muito especial. Acreditei no projeto e queremos alcançar grandes conquistas neste ano, com esse belo projeto do clube. O primeiro passo foi dado, vitória fora de casa, confronto difícil. Agora é hora de recuperar bem, pois teremos outro confronto de muito peso pela segunda rodada do Paulistão – afirmou Felipe Carvalho.O Sertãozinho, do volante Felipe, volta a campo nesta quarta-feira (02), às 19h pelo horário de Brasília, quando encara o USAC. Será o primeiro confronto do Sertãozinho em seus domínios. Uma das equipes irá perder os 100% na segunda rodada do Campeonato Paulista Série A3, tendo em vista que USAC também venceu o seu confronto na primeira rodada do estadual, em vitória por 2 a 1 diante o São José.
Crédito: VolanteFelipeCarvalhoestavanoSantos(Foto:Divulgação

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