Volante Fabinho completa dois anos com a camisa do Ceará

Crédito: Wilton Hoots/Ceará

A segunda-feira é especial para o volante Fabinho. Neste 1º de junho, o meio-campista completa dois anos de Ceará. Apesar de viver um bom momento no clube, o início foi difícil, já que ele precisou lidar com uma lesão, que o afastou dos gramados por dois meses.E MAIS:Allyson comemora boa fase e foca em título da Copa de IsraelFred pede, e torcida invade redes sociais de Thiago Silva por volta ao FluminenseA pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro BonucciEm 2019, o volante a começou a temporada passada com força máxima, e conquistou a posição de titular ainda com o técnico Lisca. No Brasileirão, mesmo com a fraca campanha do Vozão, o meio-campista foi regular e teve bom desempenho.

Feliz com a marca pessoal, Fabinho exalta a sua entrega dentro do clube e a valorização que tem conquistado na carreira por conta da postura íntegra.

‘Sem dúvida nenhuma eu fico muito feliz de estar completando dois anos com a camisa do Ceará, só eu e minha família sabemos o quanto eu tenho me dedicado a viver essa missão no Ceará, já é o terceiro ano do clube na série A e é muito bom você parte do crescimento do clube no cenário brasileiro. Tenho me dedicado todos os dias, tenho renunciado muitas coisas para viver essa missão junto com o Ceará e cada dia que passa me sinto mais feliz no clube e quero continuar dando a vida dentro de campo para que eu possa ajudar o Ceará a conquistar seus objetivos. Pretendo fazer história ainda com a camisa do clube, a cada dia a mais vou me entregar, seguir jogando com raça, determinação, com o coração na ponta da chuteira para continuar honrando essa camisa’, afirmou.

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