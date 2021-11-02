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futebol

Volante, ex-Botafogo, comemora acesso inédito para a primeira divisão da Suécia

Erick Brendon tem tido papel importante em acessos seguidos do IFK Varnamo...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 13:07

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:07

Crédito: Erick Brendon tem papel importante no acesso do IFK Varnamo (Reprodução/Instagram
Faltando ainda três rodadas para o término da segunda divisão da Suécia, o IFK Värnamo, equipe do brasileiro Erick Brendon, garantiu o acesso para a primeira divisão do futebol sueco. A promoção é um fato inédito na história do clube. O meia contou sobre a emoção de poder levar a equipe para a primeira divisão.- É uma felicidade muito grande poder conquistar esse acesso para a primeira divisão. Toda a cidade estava junta torcendo pela equipe. É uma emoção muito grande conseguir esse feito. Agradeço a cada um dos integrantes da equipe, a toda população local e especialmente a minha família, que mesmo de longe me deu todo o suporte para que pudesse permanecer forte e ir em busca dos objetivos - disse.
Erick Brendon foi formado nas categorias de base do Botafogo. Na equipe alvinegra, o atleta costumava jogar como lateral-direito, mas também fazia partidas atuando como volante. O brasileiro chegou ao Värnamo em 2019. Na época, a equipe disputava a terceira divisão. Após um ano de adaptação, em 2020 Erick foi um dos responsáveis por conduzir a equipe para a segunda divisão. O Värnamo é líder com 56 pontos e caminha rumo ao inédito título da segundona sueca. Erick comentou um pouco sobre a campanha que a equipe vem fazendo e destacou a busca pelo título inédito.
- Desde o início da competição a gente vem fazendo uma competição muito sólida. Estamos brigando pelas primeiras posições desde o início, nunca saímos da briga. Agora com o acesso garantido, vamos em busca do nosso segundo objetivo, que é o título, para coroar ainda mais essa temporada fantástica. Vamos continuar trabalhando forte, se Deus quiser vamos conquistar esse título - concluiu.

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