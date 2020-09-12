Volante elogia a preparação da Ferroviária de olho na Série D

Recém-contratado pela Ferroviária, o volante Nando Carandina, com passagens pelo Santo André, Rio Claro, Paysandu e Red Bull, destacou o ótimo trabalho que o grupo vem fazendo de olho na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Segundo o atleta, a meta de todos é fazer um grande torneio em 2020.
- Estamos fazendo um ótimo trabalho nessas últimas semanas e isso é importante, pois vem dando confiança para todos. Agora é manter esse ritmo forte para melhorar ainda mais nosso rendimento em campo nestes próximos dias. Vejo o grupo muito motivado para fazer uma grande competição - disse.
De acordo com Nando, o elenco do clube de Araraquara tem tudo para passar de fase e brigar pelo acesso para disputar a Série C do Brasileirão em 2021.
- Temos um ótimo ambiente de trabalho e um grupo muito forte. Temos que manter o trabalho sério para conquistarmos nossos objetivos e brigarmos pelo acesso, mas com os pés no chão, encarando cada partida como final - concluiu.
A Ferroviária, que está no Grupo A7 da Série D do Brasileirão, estreia na competição no dia 20 de setembro diante do Nacional-PR, fora de casa.