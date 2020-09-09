Volante do Náutico reconhece pressão especial por primeiro gol

Desde a chegada do técnico Gilson Kleina, o Náutico se afastou da zona de rebaixamento e ao que tudo indica pode sonhar com vôos mais altos ao longo da Série B.Um dos principais destaques tem sido o volante Rhaldney, que assumiu o papel de ‘cão de guarda’ do sistema defensivo e revelou que tem uma cobrança diferente dentro da própria casa.
‘Meu pai cobra muito a parte ofensiva, pois ele quer me ver fazendo gol, algo que ajuda muito na minha posição, pois volante que marca, joga e faz gol é muito bom, ajuda demais e são poucos no futebol’, declarou.
A próxima oportunidade de Rhaldney marcar o seu primeiro gol pelo Timbu é no sábado, quando a equipe recebe o Botafogo-SP.