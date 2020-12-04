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futebol

Volante do Mirassol valoriza semana cheia na Série D e projeta duelo com o Caxias

Daniel Carvalho, contratado pelo Leão para a disputa da Série D 2020/21, disse que sonha em se classificar para a próxima fase e buscar o acesso à Série C...
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Publicado em 

04 dez 2020 às 18:45

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:45

Crédito: Mirassol ainda tem chances de subir para a terceira divisão do país (Divulgação/Mirassol
O volante Daniel Carvalho, reforço do Mirassol para a Série D do Campeonato Brasileiro, se firmou rapidamente entre os titulares do elenco e foi responsável direto para o bom desempenho do clube na primeira fase da competição. Com vaga assegurada após somar 26 pontos no Grupo 7, o Leão encara o Caxias na segunda fase, com o duelo de ida sendo disputado já neste sábado, fora de casa.
Contratado na reta final de preparação do Mirassol para a Série D, Daniel logo conquistou seu espaço e recebeu oportunidades com o treinador Eduardo Baptista. Das 14 partidas disputadas na primeira fase, o atleta esteve presente em 12 delas. Segundo o jogador, seu bom desempenho se deve à competitividade dentro do próprio elenco, recheado de boas peças.
- Acredito que meu desempenho vem crescendo junto com o da equipe. Temos um dia a dia bastante competitivo dentro do grupo, com muitos jogadores qualificados, e isso acaba nos fazendo crescer como atleta e como equipe. Cada um buscando seu espaço e respeitando o companheiro, e assim vamos evoluindo - comentou o volante sobre sua fase no clube do interior paulista
- Tivemos uma semana cheia, bastante intensa e produtiva de trabalho. Sabemos bem que será um confronto muito difícil diante de uma equipe bastante qualificada, mas sabemos também das nossas virtudes e qualidades e vamos em busca dessa classificação - completou, Daniel

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