Volante do Mirassol valoriza semana cheia na Série D e projeta duelo com o Caxias

Crédito: Mirassol ainda tem chances de subir para a terceira divisão do país (Divulgação/Mirassol

O volante Daniel Carvalho, reforço do Mirassol para a Série D do Campeonato Brasileiro, se firmou rapidamente entre os titulares do elenco e foi responsável direto para o bom desempenho do clube na primeira fase da competição. Com vaga assegurada após somar 26 pontos no Grupo 7, o Leão encara o Caxias na segunda fase, com o duelo de ida sendo disputado já neste sábado, fora de casa.

Contratado na reta final de preparação do Mirassol para a Série D, Daniel logo conquistou seu espaço e recebeu oportunidades com o treinador Eduardo Baptista. Das 14 partidas disputadas na primeira fase, o atleta esteve presente em 12 delas. Segundo o jogador, seu bom desempenho se deve à competitividade dentro do próprio elenco, recheado de boas peças.

- Acredito que meu desempenho vem crescendo junto com o da equipe. Temos um dia a dia bastante competitivo dentro do grupo, com muitos jogadores qualificados, e isso acaba nos fazendo crescer como atleta e como equipe. Cada um buscando seu espaço e respeitando o companheiro, e assim vamos evoluindo - comentou o volante sobre sua fase no clube do interior paulista