Volante do Mirassol se destaca contra o São Paulo e busca vaga na semi do Paulistão

O volante Daniel Carvalo foi destaque do Mirassol no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, no último domingo (9), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, ao garantir o placar final por salvar, em cima da linha, um lance claro de gol são paulino, que seria anotado por Vitor Bueno.
Agora, o atleta ex-Palmeiras terá, junto ao Leão, o importante duelo contra o Guarani, nesa quarta-feira (12), às 21h, em Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão.
- Partida muito complicada que teremos contra o Guarani, clube que tem muitos jogadores de qualidade e não à toa se classificou na frente de um gigante como o Santos. Esperamos poder nos impor dentro de campo na nossa casa e alcançar novamente a semifinal do Paulistão, com concentração máxima e foco do início ao fim - disse Daniel, que comentou sobre a dedicação em busca de uma sequência com a camisa do Mirassol.
- Vinha trabalhando muito forte em busca dessa oportunidade e quando ela apareceu senti que estava pronto e preparado para fazer um bom papel - afirmou.
O Mirassol, de Daniel Carvalho, terminou o a primeira fase como líder do grupo D, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, em 12 jogos. O Leão busca voltar à semifinal do Paulistão, feito que conseguiu realizar na temporada pasada, quando bateu o São Paulo, em pleno Morumbi, nas quartas de final, mas caiu para o Corinthians na fase seguinte.