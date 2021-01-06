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Volante do Mirassol comemora vitória sobre o Aparecidense, mas prega cautela para partida de volta

O Leão venceu o time goiano pelo placar de 2 a 1 dentro de casa na partida de ida das quartas de final da Série D do Brasileirão. Igor Henrique falou sobre o confronto. Confira!...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 13:49

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:49

Crédito: Marcos Freitas/ Agência Mirassol
A equipe do Mirassol deu um passo importante rumo à vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. O time do interior de São Paulo bateu o Aparecidense-GO pelo placar de 2 a 1, de virada, e conquistou uma boa vantagem para a partida de volta das quartas de final da Série D.
- Foi uma partida cheia de emoções, do começo ao fim. Felizmente conseguimos cumprir com o nosso objetivo que era vencer dentro de casa para construir uma vantagem para o jogo de volta. Esperamos um confronto ainda mais duro na casa deles, mas estamos nos preparando forte para conseguir um bom resultado e sair com essa classificação, que é um sonho não só do clube e da torcida, como nosso também - declarou o volante Igor Henrique.
Igor chegou no início de outubro de 2020 à equipe do Mirassol. O jogador estava no Guarani, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, foram 12 jogos pelo Leão. O atleta tem no currículo um título da Série B de 2018, conquistado pelo Fortaleza, e passagens por clubes como Ituano, Ponte Preta e Atlético-GO.
O jogador também falou sobre o fato do clube ter vencido apenas uma partida fora de casa na competição, na vitória sobre o Toledo-PR por 4 a 0. no dia 14 de novembro. O time paulista precisa pelo menos segurar um empate contra a equipe goiana para garantir uma vaga para a Série C da próxima temporada.
- Realmente, nosso retrospecto fora de casa na Série D não tem sido muito bom. mas não criamos aqui dentro uma pressão nesse sentido. Sabemos que cada jogo tem sua história e o que queremos escrever neste sábado é um capítulo marcante na história do Mirassol. O grupo está 100% focado para essa partida - finalizou.

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