Volante do Mirassol comemora vitória sobre o Aparecidense, mas prega cautela para partida de volta

Crédito: Marcos Freitas/ Agência Mirassol

A equipe do Mirassol deu um passo importante rumo à vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. O time do interior de São Paulo bateu o Aparecidense-GO pelo placar de 2 a 1, de virada, e conquistou uma boa vantagem para a partida de volta das quartas de final da Série D.

- Foi uma partida cheia de emoções, do começo ao fim. Felizmente conseguimos cumprir com o nosso objetivo que era vencer dentro de casa para construir uma vantagem para o jogo de volta. Esperamos um confronto ainda mais duro na casa deles, mas estamos nos preparando forte para conseguir um bom resultado e sair com essa classificação, que é um sonho não só do clube e da torcida, como nosso também - declarou o volante Igor Henrique.

Igor chegou no início de outubro de 2020 à equipe do Mirassol. O jogador estava no Guarani, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, foram 12 jogos pelo Leão. O atleta tem no currículo um título da Série B de 2018, conquistado pelo Fortaleza, e passagens por clubes como Ituano, Ponte Preta e Atlético-GO.

O jogador também falou sobre o fato do clube ter vencido apenas uma partida fora de casa na competição, na vitória sobre o Toledo-PR por 4 a 0. no dia 14 de novembro. O time paulista precisa pelo menos segurar um empate contra a equipe goiana para garantir uma vaga para a Série C da próxima temporada.