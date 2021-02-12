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Volante do Mirassol celebra título brasileiro na Série D e mira boa campanha no Paulistão

Campeão da Série D com o Leão, Daniel Carvalho agora espera repetir o desempenho da última edição do estadual, quando o clube chegou à semifinal...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 20:44

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 20:44

Crédito: Marco Freitas/Mirassol
Depois de chegar às semifinais e confirmar vaga na Série C da próxima temporada, o Mirassol sagrou-se também, no último fim de semana, campeão brasileiro da Série D ao bater o Floresta-CE. Titular desde que chegou ao time ainda na primeira fase da competição, o volante Daniel Carvalho, revelado no Palmeiras, comentou a conquista e exaltou o trabalho sério realizado no Leão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 25 bons atacantes experientes que já podem assinar pré-contrato
- Esse título representa uma evolução na carreira e representa mais ainda para um clube como o Mirassol. O clube vem numa crescente e por todo o trabalho sério que é feito aqui dentro, merecemos estar em divisões superiores do cenário nacional. Fizemos uma campanha muito sólida na Série D, principalmente jogando em Mirassol, na fase final tivemos 8 vitórias em 10 jogos, os números refletem essa boa campanha que fizemos mesmo enfrentando ótimas equipes durante todo o campeonato - vibrou o jovem, que conquistou seu segundo título na carreira.
Sem tempo a perder, o elenco do Mirassol ganhou alguns dias de folga mas já voltou ao trabalho visando a disputa do Campeonato Paulista, que se inicia em aproximadamente duas semanas. Com contrato válido até o fim de 2021, Daniel é peça garantida no elenco para o Estadual e espera repetir o feito da última temporada, quando o Leão bateu o São Paulo nas quartas de final e chegou à semifinal da competição.
- Podemos esperar do Mirassol uma equipe organizada e jogando um futebol ofensivo, buscaremos as vitórias jogo a jogo, e com um objetivo de cada vez, mas assim como todas as equipes, também sonhamos com o título. Temos que pensar grande para conseguirmos grandes resultados - projetou.

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