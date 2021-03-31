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Volante do Manchester City fala sobre saída de Agüero: 'Espero que vá para um grande clube'

Rodri afirma que jogador argentino merece uma grande equipe e diz que maior artilheiro da história do Manchester City precisa de uma grande despedida no clube inglês...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 19:52
A confirmação de que Agüero não seguirá no Manchester City para a próxima temporada foi muito sentida pelos companheiros de clube do argentino. A serviço da seleção espanhola, o volante Rodri foi questionado sobre o tema e disse que "torce" pelo camisa 10 e que "espera que vá para um grande clube".
- Espero que ele vá para um grande clube porque é isso que ele merece. Ele é um dos maiores artilheiros da última década, não há dúvida disso - disse Rodri.
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O volante espanhol também disse que Agüero merece uma grande despedida no Manchester City. Ao anunciar que o argentino não ficará, o clube disse que homenageará o jogador com uma estátua no Etihad Stadium.
- Estou perto dele, compartilhamos uma amizade e desejo-lhe tudo de bom. Acho que ele teve um grande sucesso no Manchester City, tornando-se o melhor artilheiro da história do clube. Ele merece uma grande despedida.

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