Volante do Manchester City fala sobre saída de Agüero: 'Espero que vá para um grande clube'

A confirmação de que Agüero não seguirá no Manchester City para a próxima temporada foi muito sentida pelos companheiros de clube do argentino. A serviço da seleção espanhola, o volante Rodri foi questionado sobre o tema e disse que "torce" pelo camisa 10 e que "espera que vá para um grande clube".

- Espero que ele vá para um grande clube porque é isso que ele merece. Ele é um dos maiores artilheiros da última década, não há dúvida disso - disse Rodri.

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O volante espanhol também disse que Agüero merece uma grande despedida no Manchester City. Ao anunciar que o argentino não ficará, o clube disse que homenageará o jogador com uma estátua no Etihad Stadium.