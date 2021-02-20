Volante do Manchester City fala sobre fase da equipe e explica sucesso: 'Podíamos fazer mais'

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Nome de confiança do técnico Pep Guardiola no Manchester City, que lidera o Campeonato Inglês com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o volante Rodri falou sobre o sucesso da equipe após um início de temporada com atuações fracas. Para o espanhol, uma conversa entre os jogadores foi determinante para a virada de chave nos Citizens.

+ Veja a tabela da Premier League- Na primeira parte da temporada não estávamos jogando bem individualmente nem coletivamente. Mas isso mudou quando conversamos mais sobre como poderíamos trabalhar juntos. Tivemos uma reunião, discutimos o que estava acontecendo e como a equipe poderia fazer melhor - disse Rodri ao portal "Goal" antes de completar:

- Todos concordamos que cada jogador poderia fazer um pouco mais pela equipe. Eu sinto que é por isso que estamos indo tão bem agora, já que muitos jogadores estão jogando em um nível inacreditável.

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No entanto, o sucesso do Manchester City não parece subir à cabeça dos jogadores, segundo o camisa 16. Vivo em todas as competições, o atleta afirmou que o elenco pensa apenas jogo a jogo.