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Volante do Manchester City fala sobre fase da equipe e explica sucesso: 'Podíamos fazer mais'

Em entrevista concedida ao portal 'Goal', Rodri disse que conversa entre os jogadores do Manchester City foi fundamental para que time engrenasse na temporada...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 17:59
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Nome de confiança do técnico Pep Guardiola no Manchester City, que lidera o Campeonato Inglês com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o volante Rodri falou sobre o sucesso da equipe após um início de temporada com atuações fracas. Para o espanhol, uma conversa entre os jogadores foi determinante para a virada de chave nos Citizens.
+ Veja a tabela da Premier League- Na primeira parte da temporada não estávamos jogando bem individualmente nem coletivamente. Mas isso mudou quando conversamos mais sobre como poderíamos trabalhar juntos. Tivemos uma reunião, discutimos o que estava acontecendo e como a equipe poderia fazer melhor - disse Rodri ao portal "Goal" antes de completar:
- Todos concordamos que cada jogador poderia fazer um pouco mais pela equipe. Eu sinto que é por isso que estamos indo tão bem agora, já que muitos jogadores estão jogando em um nível inacreditável.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
No entanto, o sucesso do Manchester City não parece subir à cabeça dos jogadores, segundo o camisa 16. Vivo em todas as competições, o atleta afirmou que o elenco pensa apenas jogo a jogo.
- Sabemos que estamos na final da Copa da Liga Inglesa, estamos liderando a Premier League e ainda estamos em outras duas competições (a Champions League e a Copa da Inglaterra). Mas não estamos pensando muito nisso (títulos) - concluiu.

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