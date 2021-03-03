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Volante do Juventus lamenta ter ficado de fora do Paulista: "triste, mas com os pés no chão"


Nicholas, cria da base do moleque travesso, treina com o elenco, mas não foi relacionado para a disputa da série A2...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 12:32
Crédito: Ale Vianna/C.A.Juventus
O Campeonato Paulista já começou, mas antes da estreia, um dos integrantes do elenco grená foi pego de surpresa ao receber a notícia de que não seria utilizado na série A2. O jovem Nicholas Souza, de 21 anos, está na sua segunda passagem pelo Juventus, disputou a última Copa Paulista com o time e estava participando da pré-temporada e jogos-treino.- Estava motivado para a minha primeira oportunidade em um campeonato tão disputado e visado como o paulista. Vinha treinando pesado, aliás, continuo, e fiquei triste com a notícia, qualquer jogador ficaria, mas mantenho os pés no chão de que minha hora logo menos vai chegar - desabafa o volante.Mesmo não participando da competição que para o Juventus teve início no ultimo dia 27, Nicholas acompanha o time, torce por ele e prega a fé como elemento principal para se manter firme.
- Acompanhei o primeiro jogo, e acompanharei os demais, torço pelo Juventus e quero que conquiste o acesso, e enquanto isso, me mantenho firme, na fé, crendo nos propósitos de Deus em minha vida. É apenas o início da minha trajetória, continuarei olhando para frente e trabalhando para fazer parte das próximas competições- conclui.

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