Volante do Juventus lamenta ter ficado de fora do Paulista: "triste, mas com os pés no chão"

O Campeonato Paulista já começou, mas antes da estreia, um dos integrantes do elenco grená foi pego de surpresa ao receber a notícia de que não seria utilizado na série A2. O jovem Nicholas Souza, de 21 anos, está na sua segunda passagem pelo Juventus, disputou a última Copa Paulista com o time e estava participando da pré-temporada e jogos-treino.- Estava motivado para a minha primeira oportunidade em um campeonato tão disputado e visado como o paulista. Vinha treinando pesado, aliás, continuo, e fiquei triste com a notícia, qualquer jogador ficaria, mas mantenho os pés no chão de que minha hora logo menos vai chegar - desabafa o volante.Mesmo não participando da competição que para o Juventus teve início no ultimo dia 27, Nicholas acompanha o time, torce por ele e prega a fé como elemento principal para se manter firme.