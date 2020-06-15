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futebol

Volante do Grêmio está na mira de dois clubes brasileiros

Aos 21 anos, Matheus Frizzo despertou os interesses do Sport e Atlético-GO...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 00:03

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 00:03

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Com um trabalho de base forte, o Grêmio tem tido a felicidade de revelar bons nomes no cenário nacional nas últimas temporadas. Um deles é o jovem Matheus Frizzo, que despertou a cobiça no mercado de transferências.E MAIS:Nenê critica eventual retorno do Carioca: 'As vidas importam mais'Diretoria de clube sul-americano é surpreendida com carta dos jogadoresEmmanuel Adebayor vira preocupação no Olimpia; EntendaAos 21 anos, o jogador tem tido pouco espaço com Renato Gaúcho e a diretoria do Tricolor quer emprestá-lo para o atleta ganhar ‘rodagem’. De acordo com o site ‘Correio do Povo’, Sport e Atlético-GO manifestaram o desejo de adquirir o jogador.
Pelo lado do Dragão o interesse é tão grande, que até mesmo o presidente, Adson Batista, fez elogios públicos a Frizzo.
‘É um jogador canhoto que faz uma função que não temos no elenco. Não é um meia, mas tem características ofensivas e é muito técnico. É um atleta muito versátil, novo e que tem muito futuro pela frente’, afirmou à rádio Sagres AM 730. E MAIS:

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