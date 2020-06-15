Volante do Grêmio está na mira de dois clubes brasileiros

Com um trabalho de base forte, o Grêmio tem tido a felicidade de revelar bons nomes no cenário nacional nas últimas temporadas. Um deles é o jovem Matheus Frizzo, que despertou a cobiça no mercado de transferências.E MAIS:Nenê critica eventual retorno do Carioca: 'As vidas importam mais'Diretoria de clube sul-americano é surpreendida com carta dos jogadoresEmmanuel Adebayor vira preocupação no Olimpia; EntendaAos 21 anos, o jogador tem tido pouco espaço com Renato Gaúcho e a diretoria do Tricolor quer emprestá-lo para o atleta ganhar ‘rodagem’. De acordo com o site ‘Correio do Povo’, Sport e Atlético-GO manifestaram o desejo de adquirir o jogador.