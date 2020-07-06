Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Volante do Goiás fala de expectativa pela volta do futebol

Breno, cria da base do Esmeraldino, falou sobre a retomada dos treinamentos do clube. Equipe trabalha em Trindade, cidade do interior do estado goiano...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 17:34
Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC
O futebol goiano continua sem previsão de volta. Porém, os clubes da capital já voltaram aos treinamentos. Por conta do decreto que proíbe os treinamentos em Goiânia por 15 dias, o Goiás teve que levar os seus atletas para a cidade de Trindade, onde tem feito treinamentos. O volante Breno, cria da base esmeraldina falou sobre a volta aos treinos.
- Primeiramente feliz em ter voltado. Tem sido de uma forma bastante cuidadosa, devido a tudo que estamos passando e tudo sendo feito com responsabilidade. A forma que o Goiás tem feito nessa volta, nos deixa bastante seguro. Muito bom estar de volta aos treinos e poder ter novamente o contato com a bola - disse.
Por conta da difícil situação financeira das equipes menores, o Campeonato Goiano ainda não tem nenhuma perspectiva de volta. Os clubes da capital, estudavam a criação de um torneio entre eles, o que ajudaria no ritmo de jogo visando o Campeonato Brasileiro. Porém, a ideia já foi suspensa pela Federação Goiana de Futebol.
Breno também falou a respeito da expectativa pela volta do futebol.
- A expectativa pela volta do futebol é a maior possível. Mas, entendendo que terá o momento certo pra voltar, pois não dá pra voltar de qualquer jeito. Mas, estou ansioso para volta dos jogos - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados