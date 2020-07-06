Volante do Goiás fala de expectativa pela volta do futebol

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC

O futebol goiano continua sem previsão de volta. Porém, os clubes da capital já voltaram aos treinamentos. Por conta do decreto que proíbe os treinamentos em Goiânia por 15 dias, o Goiás teve que levar os seus atletas para a cidade de Trindade, onde tem feito treinamentos. O volante Breno, cria da base esmeraldina falou sobre a volta aos treinos.

- Primeiramente feliz em ter voltado. Tem sido de uma forma bastante cuidadosa, devido a tudo que estamos passando e tudo sendo feito com responsabilidade. A forma que o Goiás tem feito nessa volta, nos deixa bastante seguro. Muito bom estar de volta aos treinos e poder ter novamente o contato com a bola - disse.

Por conta da difícil situação financeira das equipes menores, o Campeonato Goiano ainda não tem nenhuma perspectiva de volta. Os clubes da capital, estudavam a criação de um torneio entre eles, o que ajudaria no ritmo de jogo visando o Campeonato Brasileiro. Porém, a ideia já foi suspensa pela Federação Goiana de Futebol.

Breno também falou a respeito da expectativa pela volta do futebol.