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Volante do Avaí Jean Cléber quer boa temporada na Ressacada e deseja promoção à Série A

Atleta do Leão destacou que a vontade de todos é realizar uma grande temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 15:10

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 15:10

Crédito: Divulgação / Avaí
Agora vestindo a camisa do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, quer sequência positiva com a equipe na temporada. Segundo o jogador, sua meta é crescer com todos nas próximas semanas.- Estou motivado e trabalhando muito para ajudar a equipe na sequência do campeonato. Vou trabalhar muito para honrar essa camisa e para que o segundo semestre seja especial dentro e fora de campo - disse o volante.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do elenco e diretoria é o acesso, colocando como foco máximo para fechar bem a temporada 2021.- O acesso é um desejo de todos e um clube do tamanho do Avaí não pode pensar diferente disso. Vamos lutar muito para colocar o clube na Série A.

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