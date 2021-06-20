Volante do Avaí Jean Cléber quer boa temporada na Ressacada e deseja promoção à Série A

Agora vestindo a camisa do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, quer sequência positiva com a equipe na temporada. Segundo o jogador, sua meta é crescer com todos nas próximas semanas.- Estou motivado e trabalhando muito para ajudar a equipe na sequência do campeonato. Vou trabalhar muito para honrar essa camisa e para que o segundo semestre seja especial dentro e fora de campo - disse o volante.