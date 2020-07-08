Volante do Água Santa relata expectativas de retorno em São Paulo

Crédito: Divulgação/Água Santa

Efetivamente, os clubes de São Paulo voltaram aos treinos no CT na semana passada, dia 1 de julho. Brigando por vaga nas quartas de final do Paulistão, o Água Santa retornou as atividades já pensando na retomada da competição. Com 10 pontos, a equipe de Diadema está com a mesma pontuação do Oeste no grupo A do estadual.

Um dos pilares do time é João Vitor, que foi contratado no início da temporada após defender o CSA em 2019, onde foi titular em grande parte do Brasileirão. O volante afirma que o elenco está focado em retomar o ritmo que estava antes da paralisação.

- Voltamos com a expectativa de retomar o ritmo que vínhamos apresentando e buscar melhorar cada vez mais para retornar bem ao campeonato. Tenho certeza que cada um vai dar seu máximo em campo pra voltarmos muito bem nas partidas - comentou o atleta.

Nesta quarta-feira, o governador João Doria anunciou que o estadual volta a ocorrer em São Paulo no dia 22 de julho. João Vitor destacou a saudade de disputar as partidas novamente, mas ressaltou o momento caótico que o Brasil vive por conta da pandemia. Para ele, a segurança dos atletas vem em primeiro lugar.