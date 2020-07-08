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futebol

Volante do Água Santa relata expectativas de retorno em São Paulo

João Vitor reforçou a equipe no início da temporada e se tornou um dos destaques durante o estadual. Jogador comenta sobre a volta aos treinos e saudade dos jogos 
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LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 18:29

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:29

Crédito: Divulgação/Água Santa
Efetivamente, os clubes de São Paulo voltaram aos treinos no CT na semana passada, dia 1 de julho. Brigando por vaga nas quartas de final do Paulistão, o Água Santa retornou as atividades já pensando na retomada da competição. Com 10 pontos, a equipe de Diadema está com a mesma pontuação do Oeste no grupo A do estadual.
Um dos pilares do time é João Vitor, que foi contratado no início da temporada após defender o CSA em 2019, onde foi titular em grande parte do Brasileirão. O volante afirma que o elenco está focado em retomar o ritmo que estava antes da paralisação.
- Voltamos com a expectativa de retomar o ritmo que vínhamos apresentando e buscar melhorar cada vez mais para retornar bem ao campeonato. Tenho certeza que cada um vai dar seu máximo em campo pra voltarmos muito bem nas partidas - comentou o atleta.
Nesta quarta-feira, o governador João Doria anunciou que o estadual volta a ocorrer em São Paulo no dia 22 de julho. João Vitor destacou a saudade de disputar as partidas novamente, mas ressaltou o momento caótico que o Brasil vive por conta da pandemia. Para ele, a segurança dos atletas vem em primeiro lugar.
- Claro que temos saudade de entrar em campo, porém é um momento muito delicado que estamos vivendo atualmente. Esperamos que a federação e o governo tomem as decisões corretas neste retorno e que possamos voltar a campo de maneira segura - concluiu.

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