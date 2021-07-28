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Volante da Inter de Milão quer iniciar boa temporada: 'Quero mostrar ao mundo quem é Arturo Vidal'

Jogador chileno da Inter de Milão deseja provar o seu valor ao clube italiano nesta nova temporada da Serie A...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 13:59
Crédito: Getty Images
O volante chileno Arturo Vidal concedeu uma entrevista à televisão oficial da Inter de Milão, e nela falou abertamente sobre os seus objetivos para a temporada, além de comentar a chegada de Simone Inzaghi como técnico do clube.
Veja a tabela do Italiano- Conheci o novo treinador e estou a conversar com ele há três dias. Acho que ele é um bom técnico, fala bem e ajuda a equipa a sentir-se bem. Também conversei com os meus companheiros e eles estão muito felizes, a trabalhar bem e prontos para uma grande temporada na Serie A e na Liga dos Campeões - disse Vidal.
O jogador chileno também comentou sobre a sua recuperação de lesões no final da última temporada, e garantiu que quer voltar disposto a se provar na Inter de Milão.
- Mal posso esperar para voltar a entrar em campo, já que a temporada passada não foi muito boa para mim, perdi os últimos meses da época devido a lesões. Agora quero estar a 100% e mostrar ao mundo quem é Arturo Vidal - adicionou.
Por fim, o jogador também comentou sobre o desejo de fazer uma boa temporada com a Inter de Milão na Champions League, onde o clube italiano será cabeça de chave na fase de grupos por ter conquistado a última edição da Serie A.
- Falei com o clube, temos um bom relacionamento. Eles têm muita fé em mim e sinto o mesmo por eles. Precisamos ver o Vidal que todos conhecem, a pensar no campeonato e em ir até ao fim na Champions - concluiu o jogador chileno.

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