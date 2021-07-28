Volante da Inter de Milão quer iniciar boa temporada: 'Quero mostrar ao mundo quem é Arturo Vidal'

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O volante chileno Arturo Vidal concedeu uma entrevista à televisão oficial da Inter de Milão, e nela falou abertamente sobre os seus objetivos para a temporada, além de comentar a chegada de Simone Inzaghi como técnico do clube.

Veja a tabela do Italiano- Conheci o novo treinador e estou a conversar com ele há três dias. Acho que ele é um bom técnico, fala bem e ajuda a equipa a sentir-se bem. Também conversei com os meus companheiros e eles estão muito felizes, a trabalhar bem e prontos para uma grande temporada na Serie A e na Liga dos Campeões - disse Vidal.

O jogador chileno também comentou sobre a sua recuperação de lesões no final da última temporada, e garantiu que quer voltar disposto a se provar na Inter de Milão.

- Mal posso esperar para voltar a entrar em campo, já que a temporada passada não foi muito boa para mim, perdi os últimos meses da época devido a lesões. Agora quero estar a 100% e mostrar ao mundo quem é Arturo Vidal - adicionou.

Por fim, o jogador também comentou sobre o desejo de fazer uma boa temporada com a Inter de Milão na Champions League, onde o clube italiano será cabeça de chave na fase de grupos por ter conquistado a última edição da Serie A.