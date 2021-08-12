Volante Cris, do São Paulo, comemora gol marcado em estreia no Paulista Feminino

O São Paulo venceu o São José por 2 a 0, na primeira rodada do Campeonato Paulista Feminino, no CT de Cotia. Os gols foram marcados por Naná e Cris, que balançou as redes pela primeira vez na temporada 2021. A volante falou sobre o sentimento de marcar pela primeira vez com a camisa são-paulina. - Nós viemos trabalhando o mês inteiro para isso e estávamos muito focadas. Temos um grupo muito unido. E eu acho que aproveitei a oportunidade de começar entre as titulares. Confesso que não imagina marcar um gol de cabeça, foi o meu primeiro na carreira dessa forma e eu estou muito feliz - disse a jogadora de 19 anos ao site oficial do São Paulo.
Pelo estadual, o time volta a campo na semana seguinte para enfrentar o Corinthians na quinta-feira (19), às 19h, no Parque São Jorge. Mas antes o São Paulo tem mais um desafio: encarar o Internacional pelas quartas de final do Brasileiro. Cris falou sobre as expectativas para o confronto.
- O jogo contra o São José agora já passou e o nosso foco volta para o Internacional no Brasileirão. A partir de amanhã, vamos trabalhar e fechar o grupo até domingo para que possamos fazer um grande jogo e buscar a vitória fora de casa - finalizou.
Volante revelada pelas categorias de base do Tricolor, Cris está no clube desde 2017, quando chegou para disputar o Paulista Sub-17 em uma parceria com o Centro Olímpico. No ano anterior, foi promovida ao elenco principal e permaneceu na equipe. Na atual temporada, a jogadora atuou em oito partidas e foi titular em quatro.