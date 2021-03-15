Volante comemora primeira vitória do Aquidauanense-MS no estadual

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No fim de semana, o Aquidauanense-MS conquistou a sua primeira vitória no estadual, ao derrotar a equipe do Novo-MS por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Sul-Matogrossense atuando no estádio Noroeste. Neste jogo, um dos destaques foi o volante Júlio César , uma das lideranças da equipe, o meio-campista enalteceu o primeiro triunfo do Azulão na competição regional.

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- A conquista desta vitória é muito importante. Nossa equipe vem demonstrando um bom futebol e o resultado apareceu. Temos que manter a pegada e trabalhar mais forte para alcançarmos o maior número de pontos e se manter no pelotão de frente para avançar de fase - disse o volante.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO SUL-MATOGROSSENSENa próxima rodada, o Azulão encara o Operário-MS fora de casa, no próximo domingo (21), às 16h, no Morenão. Ex-atleta do Galo, Júlio César pede atenção máxima para o duelo fora de casa.

- Vamos enfrentar um equipe forte e qualificada. É um confronto direto e temos que manter a atenção para sairmos com o resultado positivo - finalizou o atleta.