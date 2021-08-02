Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Volante Claudinei quer o CRB fazendo jogo perfeito para avançar na Copa do Brasil 2021
futebol

Volante Claudinei quer o CRB fazendo jogo perfeito para avançar na Copa do Brasil 2021

Atleta do Galo reconhece o bom jogo feito na primeira partida do duelo...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 14:38
Crédito: Douglas Araújo / Divulgação / CRB
Com mais de 150 jogos com a camisa do CRB, o volante Claudinei falou sobre a importância de fazer um grande jogo contra o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para ele, a meta de todos é passar pelo tricolor no Rei Pelé.Fizemos um grande jogo na ida e podemos buscar essa vaga na partida dentro de casa. Vamos procurar fazer uma partida perfeita, sem erros, para sairmos com essa classificação para as quartas de final da competição.
Claudinei ainda falou sobre o desejo de continuar fazendo história com o Galo na disputa do torneio nacional, podendo avanças para as quartas de final.- Nossa ideia é continuar firme na competição. Estamos fazendo uma grande disputa esse ano. Lutaremos muito por isso - completou o atleta do Galo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados