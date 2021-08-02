Volante Claudinei quer o CRB fazendo jogo perfeito para avançar na Copa do Brasil 2021

Com mais de 150 jogos com a camisa do CRB, o volante Claudinei falou sobre a importância de fazer um grande jogo contra o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para ele, a meta de todos é passar pelo tricolor no Rei Pelé.Fizemos um grande jogo na ida e podemos buscar essa vaga na partida dentro de casa. Vamos procurar fazer uma partida perfeita, sem erros, para sairmos com essa classificação para as quartas de final da competição.
Claudinei ainda falou sobre o desejo de continuar fazendo história com o Galo na disputa do torneio nacional, podendo avanças para as quartas de final.- Nossa ideia é continuar firme na competição. Estamos fazendo uma grande disputa esse ano. Lutaremos muito por isso - completou o atleta do Galo.