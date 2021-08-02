Volante Claudinei quer o CRB fazendo jogo perfeito para avançar na Copa do Brasil 2021

Com mais de 150 jogos com a camisa do CRB, o volante Claudinei falou sobre a importância de fazer um grande jogo contra o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para ele, a meta de todos é passar pelo tricolor no Rei Pelé.Fizemos um grande jogo na ida e podemos buscar essa vaga na partida dentro de casa. Vamos procurar fazer uma partida perfeita, sem erros, para sairmos com essa classificação para as quartas de final da competição.