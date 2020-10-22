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futebol

Volante celebra bom ano no Caxias e quer acesso com o clube gaúcho

O meio-campista Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, pediu a manutenção da intensidade do time nas próximas semanas de olho na Série C...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 17:39

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:39

Crédito: Divulgação/Caxias
Titular do Caxias e capitão da equipe neste ano de 2020, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, pediu a manutenção da intensidade do time nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais o rendimento nesta sequência da atual temporada, já que o objetivo principal é levar o clube para a Série C do Brasileirão.
- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorar nosso rendimento em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem se empenhado muito para continuar fazendo um bom ano e para crescer de produção dentro de campo.
Juliano ainda destacou o ótimo ano de 2020 que vem fazendo individualmente, não apenas dentro das quatro linhas, mas também em sua vida pessoal.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Caxias. Tem sido um ano muito especial para mim dentro e fora de campo.
Nesta quinta-feira, o Caxias empatou com o Novorizontino, em 1 a 1, fora de casa, pela Série D do Brasileirão. O próximo compromisso será neste domingo, quando os gaúchos recebem o Marcílio Dias-SC, às 15h.

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