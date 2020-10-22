Volante celebra bom ano no Caxias e quer acesso com o clube gaúcho

Crédito: Divulgação/Caxias

Titular do Caxias e capitão da equipe neste ano de 2020, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, pediu a manutenção da intensidade do time nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais o rendimento nesta sequência da atual temporada, já que o objetivo principal é levar o clube para a Série C do Brasileirão.

- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorar nosso rendimento em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem se empenhado muito para continuar fazendo um bom ano e para crescer de produção dentro de campo.

Juliano ainda destacou o ótimo ano de 2020 que vem fazendo individualmente, não apenas dentro das quatro linhas, mas também em sua vida pessoal.

- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Caxias. Tem sido um ano muito especial para mim dentro e fora de campo.