Volante Caick Oliveira assina vai para o futebol francês e vive primeira experiência na Europa

Aos 19 anos, Caick Oliveira assinou nesta semana com o Thouars Foot 79, da França, para disputar o Campeonato R1, divisão de acesso às categorias de elite. O volante pertencia ao Red Bull Bragantino e rescindiu com a equipe em dezembro de 2021. Seu vínculo com os franceses é válido até o fim da temporada europeia, prevista para encerrar em junho de 2022.- Eu não imaginava que estaria na França aos 19 anos, mas sonhei com isso. Vejo esse momento como a grande oportunidade da minha vida. Sou muito novo e tenho uma carreira inteira pela frente. Essa é uma fase da minha vida que preciso me dedicar ao máximo, não só ao futebol, mas com o psicológico de deixar a minha família no Brasil para correr atrás do meu sonho - disse.

O atleta iniciou sua trajetória pelo Sub-11 do Santos em 2012. Fez sua formação ao lado de jogadores como Rodrigo, Pirani e Yuri Alberto. Por lá, ficou até 2017 e conquistou o Campeonato Paulista Sub-11 e o Paulista da Associação Sub-12, em 2013 e 2014, respectivamente.

- Este ano será muito importante para minha evolução no futebol profissional. Eu não vim para França passear. Cheguei aqui convicto do meu objetivo e focado em conquistá-lo. Sei da dificuldade de adaptação, porque é outra língua, outra culinária, são outros costumes. É uma realidade diferente da que eu estou acostumado. Mas eu sei que vou passar por tudo isso, porque é a minha carreira que está em jogo - afirmou o atleta.O novo clube de Caick fica na pequena cidade de Thouars. Localizada no oeste da França, tem uma população inferior a 15 mil habitantes. O time francês ocupa o primeiro lugar do Campeonato R1 e busca o acesso ao Nacional 3. O próximo jogo será no dia 12 de fevereiro, contra o Gueretoise, porém o atleta ainda aguarda a confirmação da sua data de estreia.