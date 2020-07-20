Volante brasileiro relembra experiência de Champions League: 'deu uma virada na minha carreira'

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A experiência de entrar em campo em um jogo válido pela Champions League sempre é especial na carreira dos atletas de futebol. E não foi diferente com o volante Cauê Silva, que na temporada 2012/13 teve a oportunidade de vestir a camisa do FC Vaslui, da Romênia, contra o Fenerbahce, que contava com o brasileiro Alex e outros craques, na terceira eliminatória para a fase de grupos.

- Cheguei com uns 23 anos e uma expectativa enorme de jogar uma Champions League. No sorteio caímos com o Fenerbahce, jogamos o primeiro jogo fora de casa e empatamos por 1 a 1 com uma grande partida da nossa parte. Fui considerado o melhor em campo pela imprensa romena. Na equipe deles tinha o Alex, o ex-Corinthians Cristian, o holandês Kuyt. Era uma equipe muita qualificado e num nível acima do nosso - relembrou Cauê Silva, que também falou sobre o segundo e decisivo confronto:

- Dentro de casa saímos perdendo por 1 a 0, depois empatamos e tivemos a chance de virar num pênalti, mas acabamos perdendo. Depois acabamos sofrendo o gol, e como tinha o gol fora, fomos pra cima e tomamos outro. Mas foi uma das experiências onde deu uma virada na minha carreira - disse.

Natural de São Paulo, Cauê Silva passou pelo Santo André e Gama antes de partir para o futebol europeu, com apenas 20 anos de idade. Na temporada 2009/10 chegou ao Leixões e depois passou pelo Olhanense (POR), FC Vaslui (ROM), Neftchi (AZE), Hapoel Tel Aviv (ISR) e Moreirense (POR) antes de partir rumo ao Japão, em 2017. Desde então, atuou pelo Omiya Ardija e, nas duas últimas temporadas, no Albirex Niigata.