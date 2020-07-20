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Volante brasileiro relembra experiência de Champions League: 'deu uma virada na minha carreira'

Cauê Silva vestiu a camisa do FC Vaslui, da Romênia,
contra o Fenerbahce, na temporada 2012/13
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LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:50

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:50

Crédito: Reprodução/Instagram
A experiência de entrar em campo em um jogo válido pela Champions League sempre é especial na carreira dos atletas de futebol. E não foi diferente com o volante Cauê Silva, que na temporada 2012/13 teve a oportunidade de vestir a camisa do FC Vaslui, da Romênia, contra o Fenerbahce, que contava com o brasileiro Alex e outros craques, na terceira eliminatória para a fase de grupos.
- Cheguei com uns 23 anos e uma expectativa enorme de jogar uma Champions League. No sorteio caímos com o Fenerbahce, jogamos o primeiro jogo fora de casa e empatamos por 1 a 1 com uma grande partida da nossa parte. Fui considerado o melhor em campo pela imprensa romena. Na equipe deles tinha o Alex, o ex-Corinthians Cristian, o holandês Kuyt. Era uma equipe muita qualificado e num nível acima do nosso - relembrou Cauê Silva, que também falou sobre o segundo e decisivo confronto:
- Dentro de casa saímos perdendo por 1 a 0, depois empatamos e tivemos a chance de virar num pênalti, mas acabamos perdendo. Depois acabamos sofrendo o gol, e como tinha o gol fora, fomos pra cima e tomamos outro. Mas foi uma das experiências onde deu uma virada na minha carreira - disse.
Natural de São Paulo, Cauê Silva passou pelo Santo André e Gama antes de partir para o futebol europeu, com apenas 20 anos de idade. Na temporada 2009/10 chegou ao Leixões e depois passou pelo Olhanense (POR), FC Vaslui (ROM), Neftchi (AZE), Hapoel Tel Aviv (ISR) e Moreirense (POR) antes de partir rumo ao Japão, em 2017. Desde então, atuou pelo Omiya Ardija e, nas duas últimas temporadas, no Albirex Niigata.
Em 2019, Cauê Silva disputou 35 jogos, sendo 16 como capitão, com uma média de 80 minutos por jogo e 66% de aproveitamento. Além disso, o volante brasileiro marcou três gols e concedeu três assistências neste período.

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