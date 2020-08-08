Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Volante brasileiro relata protocolo para volta aos gramados na Bulgária

Formado nas categorias de base do Avaí, Matheus Casarotto vai estrear no Kariana Erden em sua segunda temporada no futebol do leste europeu e explicou como será a retomada...

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 22:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 22:17
Crédito: Divulgação
Formado nas categorias de base do Avaí, onde atuou dos 13 aos 20 anos de idade, o volante Matheus Casarotto seguiu, em 2018, para uma carreira europeia nada convencional, passando pelo Naxxar Lions da paradisíaca Ilha de Malta e desde 2019 se adapta ao futebol búlgaro, onde os jogos estão sendo retomados após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus.
- O futebol búlgaro é um futebol de muita pegada e a minha adaptação foi tranquila na questão do futebol, pois meu estilo de jogo é com a bola no pé e bastante aguerrido! A dificuldade é um pouco na língua, mas aos poucos estou aprendendo - comentou o meio-campista.
Matheus chegou ao Kariana Erden, clube da segunda divisão da Bulgária, há dois meses e vem se destacando na pré-temporada, com seis jogos realizados e um gol marcado.
O clube segue um protocolo pesado de testes aos atletas para a realização da pré-temporada e para a volta do campeonato neste sábado, fato que o jogador vê com bons olhos.
- Sobre a questão do protocolo de segurança, acredito que está sendo feio da maneira correta, fazemos exame todo mês para confirmar que estamos seguros! - disse o atleta.
O grande objetivo para a temporada é o acesso à primeira divisão e a equipe já tem o primeiro desafio neste sábado diante do Yantra 1919 às 12h no horário de Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil
Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados