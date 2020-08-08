Volante brasileiro relata protocolo para volta aos gramados na Bulgária

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Formado nas categorias de base do Avaí, onde atuou dos 13 aos 20 anos de idade, o volante Matheus Casarotto seguiu, em 2018, para uma carreira europeia nada convencional, passando pelo Naxxar Lions da paradisíaca Ilha de Malta e desde 2019 se adapta ao futebol búlgaro, onde os jogos estão sendo retomados após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus.

- O futebol búlgaro é um futebol de muita pegada e a minha adaptação foi tranquila na questão do futebol, pois meu estilo de jogo é com a bola no pé e bastante aguerrido! A dificuldade é um pouco na língua, mas aos poucos estou aprendendo - comentou o meio-campista.

Matheus chegou ao Kariana Erden, clube da segunda divisão da Bulgária, há dois meses e vem se destacando na pré-temporada, com seis jogos realizados e um gol marcado.

O clube segue um protocolo pesado de testes aos atletas para a realização da pré-temporada e para a volta do campeonato neste sábado, fato que o jogador vê com bons olhos.

- Sobre a questão do protocolo de segurança, acredito que está sendo feio da maneira correta, fazemos exame todo mês para confirmar que estamos seguros! - disse o atleta.