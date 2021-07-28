AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Volante brasileiro Everton Luiz fala sobre retorno do torcedor aos estádios na MLS: ‘Nos revigora'
futebol

Volante brasileiro Everton Luiz fala sobre retorno do torcedor aos estádios na MLS: ‘Nos revigora'

Jogador brasileiro atua pela equipe do Real Salt Lake, de Utah, na Major League Soccer, e comemorou volta do público nos estádios...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 18:35
Crédito: Divulgação
Uma das equipes americanas que briga na parte de cima da tabela da Master League Soccer, o Real Salt Lake, de Utah, entra em campo, neste sábado, para enfrentar um dos adversários diretos na briga pela classificação ao mata-mata da liga - o Houston Dynamo, do Texas.
Veja a tabela do InglêsUm dos pilares técnicos e uma das lideranças da equipe, o volante brasileiro Everton Luiz, de 33 anos, garante que motivação para a classificação não falta ao grupo.
- Mantemos um pensamento positivo com foco na vitória, no sábado, e na busca pela vaga nos play-offs - explicou o meio-campista, que completa sua terceira temporada com o time. Desde junho, as equipes da MLS podem jogar com estádios liberados em total capacidade devido a suspensão de restrições nos Estados Unidos. No sábado, a tendência é de casa quase lotada no Texas para o jogo entre as duas equipes.
Em junho, a capacidade do Rio Tinto Stadium, casa do Real Salt Lake, foi totalmente liberada. É rotina ver a arena, de 20 mil lugares, preenchida pela torcida. Para o volante brasileiro, é uma motivação extra dentro e fora de campo.
- A volta do público nos traz motivação e nos revigora. Sentir o apoio de perto é, com certeza, um complemento. Fora que também nos traz esperança de dias melhores depois de tudo que passamos nessa pandemia - desabafou o brasileiro.
Ao deixar a Itália em 2019, o volante foi seduzido por um projeto promissor apresentado pelo Real Salt Lake. Hoje, titular da equipe, Everton reconhece que a mudança para os Estados Unidos foi melhor tanto para a carreira como para a família - ainda mais em meio a pandemia.
- Particularmente falando, a minha adaptação e da minha família foi muito boa. Aqui nos sentimos em casa. As pessoas nos acolheram muito bem, principalmente em meio a pandemia, que era uma grande preocupação nossa ao estar longe do resto da família. Com esse acolhimento nos sentimos mais protegidos - disse.
No limite da zona de classificação para os playoffs, no sétimo lugar, o Real Salt Lake enfrenta o Houston Dynamo, nono colocado, no sábado, no Texas, às 21h30min.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados