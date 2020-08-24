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futebol

Volante brasileiro celebra presença em todos os jogos do FC Tokyo

Arthur Feitoza atuou em 12 jogos do FC Tokyo na J-League, sendo seis como titular...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 16:29
Crédito: Reprodução de Instagram
Presente nos 12 jogos do FC Tokyo na primeira divisão japonesa, o volante Arthur Feitoza vem se destacando em sua posição no futebol asiático. Titular em seis partidas, o jogador é figurinha carimbada em campo pelo atual quarto colocado da J-League. Em seu segundo ano no país oriental, o brasileiro comemorou a sequência que vem tendo neste ano.- Primeiramente agradeço a Deus por estar me capacitando nesse momento especial que estou vivendo. Sempre trabalhei forte desde que cheguei aqui no Japão e sabia que esse momento iria chegar. E, quando chegasse, tinha que estar preparado. Tudo é no tempo de Deus. Agora é continuar trabalhando firme como sempre, creio que grandes coisas ainda estão por vir neste ano - projetou Arthur Feitoza.
Invicto há quatro jogos, sendo duas vitórias e dois empates neste período, o FC Tokyo está a um ponto da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. Na próxima quarta-feira (26), o time do volante brasileiro volta a campo diante do Kashima Antlers, em casa. Segundo Arthur Feitoza, o clube da capital japonesa está no caminho certo para brigar pelas primeiras colocações e, consequentemente, pelo o título.
- Nosso time é qualificado, com certeza eu acredito sim que podemos chegar, temos que ter mentalidade de time campeão, e em todos os campeonatos que estamos disputando temos que brigar pelos títulos - disse.

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