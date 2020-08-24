Volante brasileiro celebra presença em todos os jogos do FC Tokyo

Presente nos 12 jogos do FC Tokyo na primeira divisão japonesa, o volante Arthur Feitoza vem se destacando em sua posição no futebol asiático. Titular em seis partidas, o jogador é figurinha carimbada em campo pelo atual quarto colocado da J-League. Em seu segundo ano no país oriental, o brasileiro comemorou a sequência que vem tendo neste ano.- Primeiramente agradeço a Deus por estar me capacitando nesse momento especial que estou vivendo. Sempre trabalhei forte desde que cheguei aqui no Japão e sabia que esse momento iria chegar. E, quando chegasse, tinha que estar preparado. Tudo é no tempo de Deus. Agora é continuar trabalhando firme como sempre, creio que grandes coisas ainda estão por vir neste ano - projetou Arthur Feitoza.