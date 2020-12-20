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Volante brasileiro bate recorde de passes certos no Campeonato Português desta temporada

Filipe Augusto, do Rio Ave, teve uma grande atuação diante do Boavista atingido 109 passes certos, o equivalente a 95,61%. Equipe está nas nas oitavas de final da Taça de Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 18:18

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 18:18

Crédito: Filipe Augusto segue fazendo uma boa temporada com a camisa do Rio Ave (Divulgação/Rio Ave
O volante Filipe Augusto vem fazendo uma temporada para se comemorar. Além de conseguir a classificação às oitavas de final da Taça de Portugal, o jogador brasileiro bateu o recorde de passes certos em um único jogo do Campeonato Português nesta edição com a camisa do Rio Ave. Ele explicou a "receita" para conseguir atingir esse número de forma individual.
Na 9ª rodada da competição - no empate contra o Boavista em 0 a 0 -, Filipe Augusto chegou aos 109 passes corretos em 114 tentados. De acordo com o 'Opta', isso quer dizer uma eficiência de 95,61%.
Na rodada anterior do Português, a 8ª, o recorde também era dele. No duelo contra o Gil Vicente, Filipe Augusto já havia atingido 106 passes certos, o equivalente a 91,38%.
- Sempre acreditei e acredito que tenho potencial no que diz respeito aos passes. Nos treinos me cobro e sempre procuro executar bem para quando chegar nos jogos, tenha bastante confiança para fazê-los. Fico feliz por estes números e pelas estatísticas. É um sinal que tenho feito um bom trabalho neste quesito, mas sinceramente fico muito mais feliz se os objetivos coletivos forem conseguidos - comentou Filipe Augusto.
Não é só no desempenho individual que Filipe Augusto tem o que comemorar, mas no coletivo também vem dando certo. A equipe dele está nas oitavas de final da Taça de Portugal após bater o Famalicão por 2 a 1 em jogo único, no Estádio do Rio Ave. O adversário na próxima fase será o Estoril Praia no dia 13 de janeiro.
- Foi muito importante continuar na Taça de Portugal. Vencemos uma boa equipe, isso também demonstra que temos um ótimo grupo, com jogadores de qualidade que estão pensando em chegar o mais longe possível nesta competição - finalizou.

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