Volante Bernardo Zortéa é o novo reforço do sub-15 do Grêmio

O Grêmio fechou a contratação de uma das joias da categoria de base da Chapecoense. Trata-se do volante Bernardo Zortéa, de 15 anos, que estava no clube catarinense desde os seus 11 anos de idade. O jovem que foi disputado por gigantes do futebol brasileiro, incluindo o maior rival do Grêmio, o Internacional, fechou com o tricolor gaúcho um contrato de formação e defenderá as cores do clube nos próximos anos.

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O atleta que foi destaque nas competições sub-14 na temporada passada, incluindo a Copa Umbro, chamou atenção pelo seu ótimo posicionamento dentro de campo, bom passe e visão de jogo, com características modernas de um volante atualmente.

Natural de Pinhalzinho (SC), o atleta que possui suas raízes no futsal, tem como ídolo o volante alemão Toni Kroos, por sua qualidade nos passes e visão extremamente apurada dos espaços do jogo.

Bernardo agora se prepara para as competições em 2022, dentre elas o Campeonato Gaúcho sub-15.