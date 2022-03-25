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futebol

Volante Bernardo Zortéa é o novo reforço do sub-15 do Grêmio

Garoto se destacou na categoria de base da Chapecoense e agora desembarca no Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 16:29

Publicado em 25 de Março de 2022 às 16:29

O Grêmio fechou a contratação de uma das joias da categoria de base da Chapecoense. Trata-se do volante Bernardo Zortéa, de 15 anos, que estava no clube catarinense desde os seus 11 anos de idade. O jovem que foi disputado por gigantes do futebol brasileiro, incluindo o maior rival do Grêmio, o Internacional, fechou com o tricolor gaúcho um contrato de formação e defenderá as cores do clube nos próximos anos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O atleta que foi destaque nas competições sub-14 na temporada passada, incluindo a Copa Umbro, chamou atenção pelo seu ótimo posicionamento dentro de campo, bom passe e visão de jogo, com características modernas de um volante atualmente.
Natural de Pinhalzinho (SC), o atleta que possui suas raízes no futsal, tem como ídolo o volante alemão Toni Kroos, por sua qualidade nos passes e visão extremamente apurada dos espaços do jogo.
Bernardo agora se prepara para as competições em 2022, dentre elas o Campeonato Gaúcho sub-15.
Crédito: Divulgação/Grêmio

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