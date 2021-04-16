Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Volante artilheiro', Matheus Bianqui celebra bom começo de temporada pelo Londrina
futebol

'Volante artilheiro', Matheus Bianqui celebra bom começo de temporada pelo Londrina

Meio-campista balançou a rede no empate diante do Rio Branco-PR e participou efetivamente de 83,3% dos gols do Tubarão no Campeonato Paranaense...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 21:08
Crédito: Gustavo Oliveira/Londrina
Cria das categorias de base do Londrina, o volante Matheus Bianqui tem vivido uma ótima fase neste início de temporada. O jovem de 23 anos deixou o dele no empate do Tubarão em 1 a 1 contra o Rio Branco-PR e chegou a três gols, além de duas assistências, em quatro jogos disputados no Paranaense.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira os clubes brasileiros com mais títulos internacionais
Artilheiro da equipe no Campeonato Paranaense, Bianchi participou efetivamente de 83,3% dos gols do Londrina no estadual. O meio-campista celebra sua ótima fase desde que estreou entre os profissionais em 2019.
– Desde quando estou no profissional esse é meu melhor início de temporada. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo e continuar trabalhando forte para continuar ajudando a equipe – comemorou Matheus.Apesar de ter uma função mais defensiva, Matheus Bianqui tem chamado a atenção pela sua fase artilheira no Londrina. O jogador ressalta a preferência em atuar como segundo volante e conta a liberdade que os técnicos têm lhe dado para chegar na área adversária.
– Eu fico feliz em poder ajudar. Claro que minha primeira função é marcar, mas as vezes que dá sempre estou indo para área e graças a Deus os gols estão saindo.
– Essa é a posição que eu gosto de jogar, que é de segundo volante, onde posso ver o jogo de frente, dar arrancadas e finalizar em gol. Tanto o Silvinho como o Roberto têm me dado essa liberdade de pisar na área e as coisas estão acontecendo – concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados