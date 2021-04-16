'Volante artilheiro', Matheus Bianqui celebra bom começo de temporada pelo Londrina

Crédito: Gustavo Oliveira/Londrina

Cria das categorias de base do Londrina, o volante Matheus Bianqui tem vivido uma ótima fase neste início de temporada. O jovem de 23 anos deixou o dele no empate do Tubarão em 1 a 1 contra o Rio Branco-PR e chegou a três gols, além de duas assistências, em quatro jogos disputados no Paranaense.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui

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Artilheiro da equipe no Campeonato Paranaense, Bianchi participou efetivamente de 83,3% dos gols do Londrina no estadual. O meio-campista celebra sua ótima fase desde que estreou entre os profissionais em 2019.

– Desde quando estou no profissional esse é meu melhor início de temporada. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo e continuar trabalhando forte para continuar ajudando a equipe – comemorou Matheus.Apesar de ter uma função mais defensiva, Matheus Bianqui tem chamado a atenção pela sua fase artilheira no Londrina. O jogador ressalta a preferência em atuar como segundo volante e conta a liberdade que os técnicos têm lhe dado para chegar na área adversária.

– Eu fico feliz em poder ajudar. Claro que minha primeira função é marcar, mas as vezes que dá sempre estou indo para área e graças a Deus os gols estão saindo.