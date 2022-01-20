futebol

Volante-artilheiro, Marcos Vinícius se destacou pelo Votuporanguense na Copinha

Autor de três gols na competição, o jogador faz questão de ressaltar o papel do técnico Rodrigo Cabral em explorar suas características ofensivas...
LanceNet

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 20:10

Um dos destaques do Votuporanguense na Copa São Paulo de Futebol Jr., o volante Marcos Vinícius chamou muita atenção não só pela força na marcação, mas por conseguir chegar ao ataque com qualidade. Com boa finalização de média e longa distância, o atleta saiu da competição com três gols na conta e faz questão de exaltar não só as suas atuações individuais, como também a campanha do Votuporanguense na Copinha, que chegou até a terceira fase- (Chegar à frente) foi algo que o professor sempre pediu para que eu fizesse, sempre me cobrou, pois tinha confiança na minha finalização de fora. Tenho que agradecer ao professor Rodrigo por me ajudar a evoluir e ter conseguido marcar esses três gols e ajudar ao time a ter chegado na terceira fase - disse.
Se hoje Marcos Vinícius sonha em ser um jogador profissional e dar sequência ao bom início de 2022, ao contrário da maioria dos jovens, o volante só veio pensar em viver do futebol a partir dos seus 15 anos. Mas, claro, como todo atleta que inicia a sua jornada, as dificuldades fizeram – e ainda fazem – parte da sua caminhada:
- Comecei no sub-15 do Amparo-SP e logo depois fui para o Guarani. Lá, fiz um bom Paulista sub-17 mesmo passando por algumas dificuldades para conciliar o estudo e os treinos, mas graças a Deus consegui passar por isso - comentou.
Do Bugre, Marcos Vinícius foi para o Novorizontino, onde assinou o primeiro contrato profissional da sua carreira, sendo dispensado depois de um período na equipe do Tigre. Foi aí que surgiu a oportunidade em disputar a Copinha pelo Votuporanguense:
- Oportunidade muito boa. Agradeço ao Votuporanguense por confiar no meu trabalho e, graças a Deus, ter feito uma boa Copinha - finalizou.
