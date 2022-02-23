Volante alto e moderno! Saiba como o novo reforço Andrés Colorado pode se encaixar no time do São Paulo

Anunciado pelo São Paulo na noite desta última terça-feira (22), Andrés Colorado chega ao Tricolor Paulista por empréstimo, mas com opção de compra pelo clube do Morumbi.Com 1,93m de altura, o volante colombiano foi revelado pelo Cortuluá. Em 2019, foi emprestado para o gigante Deportivo Cali.O jovem atleta de 23 anos, durante a última temporada pelo Deportivo Cali, atuou por 44 jogos, sendo 30 deles como titular. Além disso, foi autor de cinco gols, cinco assistências e duas pré-assistências.Analisando esses números, é possível notar que Andrés Colorado teve uma boa temporada. Ficando poucas vezes no banco de reserva e atuando a maioria das partidas como titular, o jogador se destacou a ponto de ser convocado para a Seleção da Colômbia este ano, para disputar um amistoso contra Honduras.Avaliando o mapa de calor do colombiano, baseado em seus últimos jogos da temporada passada, é possível enxergar que ele é um volante que preenche bastante o meio de campo. + Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosAlém disso, dá para concluir, conforme essa análise, que Colorado não é somente um volante de defesa, mas que ele também ocupa a parte ofensiva do campo, chegando bem a intermediária de ataque, o que ajuda na criação.Mapa de calor Andrés Colorado (Reprodução/ SofaScore)O estilo de jogo moderno de Colorado foi confirmado também por jornalistas locais, em conversa com o LANCE!

- Volante, mas com chegada constante à área rival com objetivo. Aproveita as zonas livres no ataque e na fase defensiva é rápido. Ele ainda tem muito a aprender, mas pode se tornar um jogador de box-to-box muito bom. Vai bem no jogo aéreo. Disciplinado, sem escândalos fora do campo - disse José Alberto Ortiz, da 'Caracol Radio Cali'.

Ángel Julio Rodelo, jornalista da RCN RADIO, da Colômbia, também reforçou as características do novo volante do São Paulo.

- Andrés Colorado é um meio-campista completo: ele é agressivo para marcar, mas também tem qualidade para chegar na frente. Ele tem a capacidade de fazer o primeiro passe e ingressar no jogo do meio do campo para o campo do rival, onde pode auxiliar e resolver ações. Sua vitalidade e capacidade de jogo o distinguem como um dos melhores meio-campistas da Colômbia atualmente. Foi um dos jogadores de futebol mais destacados do Deportivo Cali, peça-chave para a conquista do título - falou Rodelo ao LANCE!.O volante pode ser um jogador muito efetivo na marcação, mas não é totalmente defensivo, o que é uma característica interessante ao São Paulo e de gosto do treinador Rogério Ceni.E para complementar, Andrés Colorado apresenta diversos pontos que já haviam sidos requisitados pelo técnico Rogério Ceni, que explicitou sua busca por um volante alto, com boa saída de bola.O atleta colombiano já assinou com o São Paulo e tem contrato por empréstimo até o final da temporada 2022.