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Volante acredita que Caxias chegará forte para disputa da Série D: 'Vamos brigar pelo acesso'

Vidaletti estreia na competição nacional neste domingo defendendo o time gaúcho, contra o Juventus-SC, fora de casa. Objetivo é garantir vaga na Série C de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 19:42

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:42

Crédito: Divulgação/Caxias
A poucos dias da estreia na Série D do Brasileirão, o Caxias segue em preparação para a competição nacional. Depois de um bom Campeonato Gaúcho, em que o time da Serra parou na semifinal, eliminado pelo campeão Grêmio, a expectativa aumentou para a disputa pelo acesso à Série C. Apesar da derrota para o Esportivo no último jogo-treino antes da estreia, o volante Vidaletti crê que o time chegará forte na principal competição da temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja técnicos que foram demitidos logo no início do Brasileirão
- Fizemos um bom estadual e estamos nos preparando muito bem para o Brasileiro. Temos adversários difíceis no grupo e uma estreia fora de casa, mas estamos focados e confiantes de que também faremos um bom trabalho na Série D. O grupo está trabalhando forte para iniciarmos bem no domingo. Vamos brigar pelo acesso e, depois, pelo título - afirmou Vidaletti.
Com sete jogos já disputados nesta temporada, o meia está em busca de espaço no time do Caxias e acredita que todo elenco do Caxias será importante durante a Série D.
- É uma competição longa, com viagens demoradas, e todo elenco está pronto para ajudar o clube. É claro que todo mundo quer jogar, ser titular, estar em campo, mas sempre respeitando os companheiros e as decisões do técnico. Estou trabalhando para mostrar serviço e que estou à disposição para ajudar o time quando precisar. Se for para ser titular ou entrar durante o jogo, estarei pronto - disse o meia de 24 anos.
O Caxias estreia na Série D no próximo domingo, às 16h, contra o Juventus-SC. O time gaúcho está no Grupo A8 da competição, que tem, além do Juventus, Aimoré, Esportivo, Cascavel, Joinville, Marcílio Dias e Rio Branco-PR.

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