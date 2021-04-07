Volante acerta com o Vitória até o fim do Pernambucano: 'Grande desafio'

Crédito: Divulgação/Vitória-PE

O Vitória-PE acertou com mais um reforço para a disputa do Campeonato Pernambucano. Trata-se do volante Paulinho, de 24 anos, que assinou com a equipe até o término do estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Pernambucano-2021 clicando aqui

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O jogador, que também pode atuar como zagueiro, e estava no Unirb FC no início da temporada, falou sobre a nova etapa na carreira.

- É um grande desafio. Acredito que nossa equipe vem em um bom momento, já que vencemos na última rodada. Creio que depende de nós buscarmos uma vaga na próxima fase. É um caminho duro, mas estou confiante - afirmou.

Paulinho já treina no novo clube desde a semana passada. Regularizado, ele poderá fazer sua estreia na próxima rodada, no duelo diante do Sport.