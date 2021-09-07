Vojvoda sai em defesa de Marcelo Boeck

Crédito: Marcelo Boeck sofre com as críticas (Divulgação / Fortaleza

Peça importante na reconstrução do Fortaleza nos últimos anos, o goleiro Marcelo Boeck vive uma semana complicada, onde precisa lidar com as críticas.

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De volta ao time nos últimos jogos, o arqueiro ganhou a confiança de Vojvoda, mas falhou na goleada sofrida pelo Bahia no fim de semana.

Apesar do momento delicado de Boeck, o experiente jogador parece contar com a simpatia da comissão técnica e deve permanecer na equipe.