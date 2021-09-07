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futebol

Vojvoda sai em defesa de Marcelo Boeck

Goleiro tem sido questionado pelos gols sofridos contra o Bahia, mas goza de prestígio com o chefe...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 19:42
Crédito: Marcelo Boeck sofre com as críticas (Divulgação / Fortaleza
Peça importante na reconstrução do Fortaleza nos últimos anos, o goleiro Marcelo Boeck vive uma semana complicada, onde precisa lidar com as críticas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De volta ao time nos últimos jogos, o arqueiro ganhou a confiança de Vojvoda, mas falhou na goleada sofrida pelo Bahia no fim de semana.
Apesar do momento delicado de Boeck, o experiente jogador parece contar com a simpatia da comissão técnica e deve permanecer na equipe.
‘Os goleiros estão expostos a erros e faz parte da profissão. Quem joga futebol há muito tempo sabe que goleiros estão sempre expostos a análises muito detalhadas de jornalistas, treinadores e público. É uma posição muito difícil. Marcelo, Felipe e Max são bons goleiros e cada um tem suas características para fazer da melhor maneira’, afirmou.

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