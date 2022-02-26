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Vojvoda minimiza ausência de Marcelo Boeck nos jogos do Fortaleza e exalta o goleiro

Colocando panos quentes sobre o fato do atleta ainda não ter jogado na atual temporada, treinador deixou recado: 'Confiamos nele'...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 15:18
Disputando competições como a Copa do Nordeste, além do Campeonato Cearense, onde fez sua estreia nas quartas de final diante do Pacajus, na última quinta-feira, vencendo o adversário no jogo de ida por 1 a 0, o Fortaleza ainda terá pela frente no primeiro semestre a CONMEBOL Libertadores.Deixando de lado os compromissos, o treinador do Leão, Juan Pablo Vojvoda após o duelo pelo Estadual, falou em entrevista coletiva. Questionado sobre o goleiro Marcelo Boeck, que ainda não atuou em 2022, o comandante apenas optou por exaltar o quanto ele é importante para o clube.
"Marcelo Boeck eu conheço, você conhece, o torcedor do Fortaleza conhece. Nós sabemos o que ele pode responder e não tenho dúvidas sobre isso. Ele está no Fortaleza e é um jogador importante para o time e continuará sendo", declarou.
Concluindo sua linha de pensamento, Juan destacou que o atleta segue 'trabalhando bem', além de exaltar o quanto confia no arqueiro.
"É verdade que ele ainda não jogou. Ele está trabalhando bem, como sempre trabalhou. Confiamos nele como confiamos em cada um de nossos jogadores",
Crédito: (Divulgação

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