Vojvoda minimiza ausência de Marcelo Boeck nos jogos do Fortaleza e exalta o goleiro

Disputando competições como a Copa do Nordeste, além do Campeonato Cearense, onde fez sua estreia nas quartas de final diante do Pacajus, na última quinta-feira, vencendo o adversário no jogo de ida por 1 a 0, o Fortaleza ainda terá pela frente no primeiro semestre a CONMEBOL Libertadores.Deixando de lado os compromissos, o treinador do Leão, Juan Pablo Vojvoda após o duelo pelo Estadual, falou em entrevista coletiva. Questionado sobre o goleiro Marcelo Boeck, que ainda não atuou em 2022, o comandante apenas optou por exaltar o quanto ele é importante para o clube.

"Marcelo Boeck eu conheço, você conhece, o torcedor do Fortaleza conhece. Nós sabemos o que ele pode responder e não tenho dúvidas sobre isso. Ele está no Fortaleza e é um jogador importante para o time e continuará sendo", declarou.

Concluindo sua linha de pensamento, Juan destacou que o atleta segue 'trabalhando bem', além de exaltar o quanto confia no arqueiro.

"É verdade que ele ainda não jogou. Ele está trabalhando bem, como sempre trabalhou. Confiamos nele como confiamos em cada um de nossos jogadores",