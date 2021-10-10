Vojvoda fala sobre apagão do Fortaleza em cinco minutos: "Dez homens seguiram lutando"

Crédito: Treinador não poupou elogios após a classificação (Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Neste sábado (9), o Fortaleza perdeu novamente em casa por 3 x 0, desta vez, para o Flamengo. A equipe tomou dois gols em cinco minutos e sofreu um ''apagão'' incluindo a expulsão de Ronald. Perguntado na coletiva, Vojvoda flou sobre o tema.

"Foram cinco minutos que fizemos duas substituições e nesse minutos o Flamengo conseguiu marcar. É uma difícil combater um adversário como o Flamengo. Tomar dois gols em cinco minutos é muito duro para o espírito do time. Apesar disso, o time continuou lutando. Dez homens seguiram lutando, acredito que meus jogadores continuam com mesmo espírito e mente".