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Vojvoda fala sobre apagão do Fortaleza em cinco minutos: "Dez homens seguiram lutando"

Equipe foi derrotado pelo Flamengo, em casa, por 3 x 0...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 23:01

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 23:01

Crédito: Treinador não poupou elogios após a classificação (Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Neste sábado (9), o Fortaleza perdeu novamente em casa por 3 x 0, desta vez, para o Flamengo. A equipe tomou dois gols em cinco minutos e sofreu um ''apagão'' incluindo a expulsão de Ronald. Perguntado na coletiva, Vojvoda flou sobre o tema.
"Foram cinco minutos que fizemos duas substituições e nesse minutos o Flamengo conseguiu marcar. É uma difícil combater um adversário como o Flamengo. Tomar dois gols em cinco minutos é muito duro para o espírito do time. Apesar disso, o time continuou lutando. Dez homens seguiram lutando, acredito que meus jogadores continuam com mesmo espírito e mente".
O Fortaleza continua na 4ª colocação com 39 pontos conquistados. No meio de semana, o Leão da Pici tenta a recuperação contra o Grêmio, em casa, às 20h30 (horário de Brasília) na quarta-feira (13).

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