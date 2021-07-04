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futebol

Vojvoda explica atuação do Fortaleza na Arena da Baixada

Treinador viu a sua equipe desconcentrada nos primeiros minutos e acabou penalizada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 22:38

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 22:38

Crédito: (Leonardo Moreira/FEC
Na Arena da Baixada o Fortaleza conheceu a segunda derrota no Campeonato Brasileiro. Diante do Athletico, o Leão jogou abaixo na etapa inicial e custou caro no placar da partida.
Na coletiva de imprensa, o técnico Pablo Vojvoda comentou sobre a falta de concentração do Tricolor na partida.
‘Acho que nos primeiros 10 minutos a equipe não teve concentração que necessita esse tipo de jogo, com gramado muito rápido e adversário que jogou muito bem os primeiros 10 minutos. Nós não sustentamos nossa mentalidade e concentração nestes 10 minutos’.
Com o resultado de 2 a 1 para o Athletico, o Fortaleza perdeu a chance de subir algumas posições e permanece na 4ª colocação, com 15 pontos.
Na próxima rodada, o time de Pablo Vojvoda tenta a recuperação diante do América-MG, na Arena Castelão.

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