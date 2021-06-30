Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Vojvoda exalta grupo do Fortaleza após vitória

Treinador elogiou a postura dos jogadores em duelo marcado pela virada do Leão diante da Chapecoense...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 19:04
Crédito: Confronto foi disputado na Arena Castelão (Márcio Cunha
Após quatro jogos sem vencer, o Fortaleza mostrou poder de reação contra a Chapecoense e voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro.Aliviado e feliz com o triunfo, o técnico Pablo Vojvoda elogiou seus atletas e falou sobre ‘orgulho’ do elenco.
‘O time fez uma boa partida, tanto o primeiro tempo porque soube criar situações de gol, um primeiro tempo muito cortado, sem ritmo de jogo, prefiro ritmo de jogo alto. Acho que a equipe tem que seguir em evolução. Estou muito orgulhoso porque sei e confio nos meus atletas. Sei que classe de atletas tenho, porque treino todos os dias com eles. Confio em todos eles’, afirmou.
Com a vitória em cima da Chapecoense, o Leão chegou aos 15 pontos e ocupa a 4ª colocação do Brasileirão 2021.
Calendário
No próximo jogo, o Leão mede forças contra o Athletico, na Arena da Baixada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 09/06/2026
Viatura da Polícia Militar
Região de Vila Velha registra tiroteio pelo terceiro dia consecutivo
Imagem de destaque
Governo Lula quer evitar desgaste com fila do INSS e prevê zerar pedidos represados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados