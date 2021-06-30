Vojvoda exalta grupo do Fortaleza após vitória

Crédito: Confronto foi disputado na Arena Castelão (Márcio Cunha

Após quatro jogos sem vencer, o Fortaleza mostrou poder de reação contra a Chapecoense e voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro.Aliviado e feliz com o triunfo, o técnico Pablo Vojvoda elogiou seus atletas e falou sobre ‘orgulho’ do elenco.

‘O time fez uma boa partida, tanto o primeiro tempo porque soube criar situações de gol, um primeiro tempo muito cortado, sem ritmo de jogo, prefiro ritmo de jogo alto. Acho que a equipe tem que seguir em evolução. Estou muito orgulhoso porque sei e confio nos meus atletas. Sei que classe de atletas tenho, porque treino todos os dias com eles. Confio em todos eles’, afirmou.

Com a vitória em cima da Chapecoense, o Leão chegou aos 15 pontos e ocupa a 4ª colocação do Brasileirão 2021.

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